Политтехнолог Борис Тизенгаузен сказал 24 Каналу, что нужно разработать конкретную программу работы с венгерскими стейкхолдерами. Чтобы добиться наилучшего результата, можно привлечь и венгерские нацменьшинства в Украине.

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"Мы должны просто создать рабочую группу и задалбывать их, чтобы они от нас уже убегали. Чтобы было проще дать, чем не дать", – отметил Тизенгаузен.

Обратите внимание! Лидеры основных венгерских объединений в Закарпатье написали письмо Виктору Орбану с просьбой поддержать решение о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Венгрия может изменять требования "до посинения"

Одно из главных беспокойств Венгрии заключается в правах венгерских нацменьшинств в Украине. Это также являлось одним из "дополнительных ожиданий" Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС.

Как известно, 8 декабря Владимир Зеленский подписал четыре евроинтеграционных закона, среди которых увеличение прав нацменьшинств, кроме российского, в образовании, издательстве и СМИ. Однако в МИД Венгрии заявили, что введенных изменений недостаточно.

Мы понимаем, что они до посинения могут изменять требования,

– констатировал Тизенгаузен.

Обратите внимание! Чтобы продемонстрировать деструктивность позиции Венгрии, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сделал эмоциональное заявление: "Мы можем попрыгать, потанцевать, если это нужно дополнительно. Но я считаю, что нужно честно играть в игру".

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