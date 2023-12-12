Політтехнолог Борис Тизенгаузен сказав 24 Каналу, що потрібно розробити конкретну програму роботи з угорськими стейкхолдерами. Щоб досягти найкращого результату, можна залучити й угорські нацменшини в Україні.

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"Ми повинні просто створити робочу групу й задовбувати їх, щоб вони від нас уже втікали. Щоб було простіше дати, ніж не дати", – зазначив Тизенгаузен.

Угорщина може змінювати вимоги "до посиніння"

Одне з головних занепокоєнь Угорщини полягає в правах угорських нацменшин в Україні. Це також було одним з "додаткових очікувань" Єврокомісії задля початку перемовин про вступ у ЄС.

Як відомо, 8 грудня Володимир Зеленський підписав чотири євроінтеграційні закони, серед яких збільшення прав нацменшин, крім російської, в освіті, видавництві й ЗМІ. Однак у МЗС Угорщини заявили, що запроваджених змін недостатньо.

Ми розуміємо, що вони до посиніння можуть змінювати вимоги,
– констатував Тизенгаузен.

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