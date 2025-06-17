Об этом 24 Каналу рассказал публицист из США Андрей Пионтковский, прокомментировав недавний телефонный разговор Трампа и Путина. Президент Соединенных Штатов до сих пор очарован российским диктатором.

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Путин издевается над Трампом

Как отметил Пионтковский, недавние заявления Трампа действительно странные. Особенно позорными были его комментарии о словах российского диктатора, который "озадачен, почему Россию все ненавидят". Ведь Россия якобы воевала вместе с США во Второй мировой войне и потеряла 51 миллион человек, а теперь США любят Германию и Японию.

Конечно же, Трамп не упоминает, что именно СССР воевал во Второй мировой. А цифра в 51 миллион непонятно откуда взята.

Трамп несколько дней был под впечатлением от разговора с Путиным и всем пересказывал сказочки, которые тот ему донес. Российский диктатор издевается над Трампом как захочет. Трамп перестает быть похожим на президента,

– отметил Пионтковский.

Добавим, ранее Трамп давал Путину две недели, чтобы тот пошел на переговоры с Украиной. В конце концов диктатор продолжил затягивать процесс и не согласился на прекращение огня. Трамп ему ничего не сделал.