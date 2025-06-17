Про це 24 Каналу розповів публіцист зі США Андрій Піонтковський, прокоментувавши нещодавню телефонну розмову Трампа і Путіна. Президент Сполучених Штатів досі зачарований російським диктатором.

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Путін знущається з Трампа

Як зазначив Піонтковський, нещодавні заяви Трампа є дійсно дивними. Особливо ганебними були його коментарі про слова російського диктатора, який "спантеличений, чому Росію усі ненавидять". Адже Росія буцімто воювала разом зі США у Другій світовій війні і втратила 51 мільйон людей, а тепер США люблять Німеччину і Японію.

Звісно ж, Трамп не згадує, що саме СРСР воював у Другій світовій. А цифра в 51 мільйон незрозуміло звідки взята.

Трамп кілька днів був під враженням від розмови з Путіним і всім переказував казочки, які той йому доніс. Російський диктатор знущається з Трампа як захоче. Трамп перестає бути схожим на президента,

– зазначив Піонтковський.

Додамо, раніше Трамп давав Путіну два тижні, щоб той пішов на переговори з Україною. Зрештою диктатор продовжив затягувати процес і не погодився на припинення вогню. Трамп йому нічого не зробив.