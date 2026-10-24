"У нас нет права на эмоции": почему Трамп фактически обиделся на Зеленского

Отношения между руководством Украины и США переживают очередной непростой период из-за эмоциональных реакций и предвыборной гонки. Впрочем, непредсказуемость американской политики оставляет шанс на изменение риторики в ближайшем будущем.

Об этом 24 Каналу рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса, отметив, что Дональд Трамп находится в очень уязвимом положении из-за опасений проиграть выборы. Именно эта обида в настоящее время определяет его действия и взгляды в отношении Украины.

Почему возникла обида и как действовать Украине?

По словам эксперта, от Дональда Трампа можно ожидать любых заявлений или решений, ведь его личные интересы постоянно меняются. Сейчас он раздражен первой эмоциональной реакцией украинской стороны после дизельного соглашения.

Сейчас он обижен на Зеленского, потому что находится в очень уязвимом состоянии: он проигрывает выборы, знает об этом, и эта обида доминирует. Что будет доминировать, какие его личные интересы будут преобладать через месяц, никто вообще не знает и не может представить,

– подчеркнул Фурса.

Он отметил, что такая эмоциональная реакция с нашей стороны была ошибочной, ведь Украина по-прежнему зависит от поддержки США.

Дело в том, что наша позиция все-таки зависит от них, а у них президент Трамп, которого лучше не раздражать. И с этим фактором нужно мириться,

– отметил инвестиционный банкир.

Сергей Фурса подчеркнул, что Украина остро нуждается в американских поставках оружия, разведданных и функционировании сети Starlink. Именно поэтому украинская сторона не имеет права позволять себе эмоциональные всплески в отношениях с партнерами.

Мы нуждаемся в этом от людей, которые нам не нравятся, но и которым не нравимся мы, безусловно, но мы вынуждены вести себя именно так. У нас нет права на эмоциональные реакции,

– пояснил эксперт.

Он также напомнил, что в начале полномасштабного вторжения эмоциональность Владимира Зеленского была сильной стороной и помогала принимать важные решения. Однако со временем такая риторика превратилась в недостатки в дипломатии.

Фурса об отношениях Трампа и Зеленского: смотрите видео