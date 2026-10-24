"Не маємо права на емоції": через що Трамп фактично образився на Зеленського

Про це 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса, зазначивши, що Дональд Трамп перебуває у дуже чутливому стані через побоювання програти вибори. Саме ця образа наразі домінує в його діях і поглядах щодо України.

Реклама Adv

популярні відео

Чому виникла образа та як діяти Україні?

За словами експерта, від Дональда Трампа можна очікувати будь-яких заяв чи рішень, адже його особисті інтереси постійно змінюються. Наразі він роздратований першою емоційною відповіддю української сторони після дизельної угоди.

Зараз він ображений на Зеленського, бо він зараз дуже в чутливому стані, бо він програє вибори і він це знає і ця образа домінує. Що буде домінувати, який інтерес його особистий буде домінувати через місяць, ніхто взагалі не знає і не може уявити– підкреслив Фурса.

Він зауважив, що така емоційна реакція з нашого боку була помилковою, адже Україна залишається залежною від підтримки США.

Реклама

Питання в тому, що це наша позиція все ж таки залежить від них, і це у них президент Трамп, якого краще не дратувати. І з цим фактором треба жити– зазначив інвестиційний банкір.

Сергій Фурса наголосив, що Україна гостро потребує американських постачань зброї, розвідданих та функціонування мережі Starlink. Саме тому українська сторона не має права дозволяти собі емоційні сплески у взаєминах із партнерами.

Ми потребуємо це від людей, які нам не подобаються, але і яким не подобаємося ми, безумовно, але ми вимушені вести себе отак. Ми не маємо права на емоційні реакції– пояснив експерт.

Він також пригадав, що на початку повномасштабного вторгнення емоційність Володимира Зеленського була сильною стороною та допомагала ухвалювати важливі рішення. Проте із часом така риторика перетворилася на недоліки в дипломатії.

Фурса про стосунки Трампа і Зеленського: дивіться відео