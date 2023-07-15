Эрдоган показал мастер-класс, – Юнус объяснил, какие отношения между Турцией и Россией

Турция благодаря своей многовекторности остается мощным игроком на внешнеполитической арене. С этим должна считаться, в частности, Россия.

Такое мнение 24 Каналу выразил политолог из Вашингтона Рамиз Юнус. По его словам, от нынешней роли Турции Украина только выигрывает.

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"Турция играет одновременно на нескольких шахматных досках. Реджеп Эрдоган показал настоящий мастер-класс", – констатировал Юнус.

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Турция действует в своих интересах и хочет сохранить свою лидерскую роль в Черноморском бассейне – и ей это удается.

США заинтересованы в позиции Турции, потому что нужен голос для принятия Швеции в НАТО.

Россия же отдает себе отчет, что имеет не так много союзников. Поэтому "с пониманием" отнеслась, в частности, к решению Эрдогана отпустить командиров "Азова".

С осени 2022 года пять украинских командиров находились в Турции под личной протекцией президента Реджепа Эрдогана. По условиям обмена, они до конца войны не должны были возвращаться домой.

"И США, и страны Европы, и та же Россия будут в дальнейшем заинтересованы в лояльности Турции", – убежден Юнус.

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