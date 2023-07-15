Эрдоган показал мастер-класс, – Юнус объяснил, какие отношения между Турцией и Россией
Турция благодаря своей многовекторности остается мощным игроком на внешнеполитической арене. С этим должна считаться, в частности, Россия.
Такое мнение 24 Каналу выразил политолог из Вашингтона Рамиз Юнус. По его словам, от нынешней роли Турции Украина только выигрывает.
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"Турция играет одновременно на нескольких шахматных досках. Реджеп Эрдоган показал настоящий мастер-класс", – констатировал Юнус.
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Почему мир все "попускает" Турции
Турция действует в своих интересах и хочет сохранить свою лидерскую роль в Черноморском бассейне – и ей это удается.
- США заинтересованы в позиции Турции, потому что нужен голос для принятия Швеции в НАТО.
- Россия же отдает себе отчет, что имеет не так много союзников. Поэтому "с пониманием" отнеслась, в частности, к решению Эрдогана отпустить командиров "Азова".
"И США, и страны Европы, и та же Россия будут в дальнейшем заинтересованы в лояльности Турции", – убежден Юнус.
А Украина со всех сторон выиграла: основное
- 8 июля пятеро командиров "Азова" вернулись в Украину. Герои Украины смогли вернуться домой сразу после визита украинского президента в Турцию накануне.
- Кроме того, президент Турции Реджеп Эрдоган во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским поддержал намерения Украины стать частью НАТО.
- В присутствии двух президентов также был подписан Меморандум о взаимопонимании в сфере стратегических отраслей промышленности. В частности, говорится о производстве беспилотников.
- Турция остается ключевым посредником в Черноморской зерновой инициативе. Так, 14 июля Реджеп Эрдоган заявил, что Путин согласился продлить "зерновое соглашение".