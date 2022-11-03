Следует ли Турции готовиться к военному конфликту с Россией: что на это указывает

Турция очень похожа по своему поведению в отношении Украины на Китай. Китай также не признает оккупацию Крыма, говорит, что за территориальную целостность и суверенитет Украины. Следует отметить, что в Турции может разразиться прямой конфликт с Россией.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт и руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок. Он также отметил, что если Россия оккупирует новые территории – Китай продолжит свою политику.

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На сегодняшний день, по словам Валерия Клочко, две страны развивают свои торговые отношения с Россией после начала полномасштабного вторжения – самое мощное в мире, это Китай и Турция.

"Когда говорят о безумной военной помощи Турции Украине, когда они поставляют 50 бронетранспортеров, я говорю – хорошо, у нас в одном взводе за раз может сгореть 6 автомобилей", – добавляет Клочок.

Подробно о неоднозначной позиции Турции по отношению к Украине: смотрите видео

Турция и ее политика государственного прагматизма

Валерий Клочок говорит, что можно вспомнить добрым словом поставки "Байрактаров", но опять же – не все они бесплатно сюда приехали и не выгодно ли для компании испытание этих БпЛА в военных условиях.

По его мнению, по этому вопросу нужно рассматривать многие вещи – нельзя только обращать внимание на то, что Турция много помогает.

История Украины и Турции сложна – не было легко и раньше. Турки исповедуют собственные цели, в мирных условиях их государственный прагматизм – это хорошо.

Но не замечать российского фашизма, который сегодня распространяется на территорию Европы – удивительно. И я не случайно отмечаю, что именно противостояние России и Турции в Сирии может привести к военному конфликту, не замечать и не говорить об этом – не искренне,

– убежден Валерий Клочок.

Многие военные эксперты даже в Турции говорят о том, что Турции следует готовиться к войне с Россией. Но Турция пытается этого не замечать.