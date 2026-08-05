Об этом 24 Каналу рассказал доктор философии, политический эксперт Андрей Городницкий. По его словам, международные партнеры пытаются показать, что они – лучшие друзья Украины. Но параллельно они вообще не предпринимают никаких радикальных шагов, чтобы оказать давление на Россию. Это продолжается уже очень и очень долго.

Европа учитывает именно свои интересы

По словам Городницкого, Украина не получает от международных партнеров той поддержки, которой заслуживает. А политика единодушия в ЕС мешает быстро принимать необходимые решения.

Конечно, европейские страны руководствуются своими интересами. Некоторые теряют от санкций против РФ, ведь до сих пор сотрудничают с россиянами. И это не единичные случаи.

Дипломатически мы не смогли здесь что-то изменить. А такого европейского самосознания в принципе не существует. Оно основано исключительно на защите собственных интересов. Вот Греция. Там есть олигархи, которые спокойно сотрудничают с россиянами, сдают им суда в аренду. Доставляют не только сухогрузы, но и нефтепродукты. Конечно, там не будут голосовать за ужесточение санкций. И это не только они. Многие страны ставят свои препятствия,

– отметил Городницкий.

Какими будут отношения Украины и ЕС через 5 лет: смотрите видео 24 Канала

Уже высказывались идеи, что отдельные страны будут вводить санкции против РФ в одностороннем порядке. Но тогда будет утрачен единый порыв в оказании помощи Украине. Также власть может смениться – и санкции будут отменены.

За последние 5 лет нам не удалось оказать достаточного влияния на самосознание европейцев, чтобы убедить их работать на победу Украины. Там постоянно возникают препятствия. И внутренняя ситуация в Украине создает те же препятствия. Это те же коррупционные скандалы,

– отметил Городницкий.

На самом деле возникает вопрос, какими будут отношения Украины и ЕС через 5 лет. По мнению Городницкого, Украина будет получать поддержку. Но она может значительно сократиться. И как тогда финансировать армию и осуществлять другие необходимые расходы – это вопрос.