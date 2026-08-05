Про це 24 Каналу розповів доктор філософії, політичний експерт Андрій Городницький. За його словами, міжнародні партнери намагаються показувати, що вони найкращі друзі України. Але паралельно вони взагалі не роблять жодних радикальних кроків, аби притиснути Росію. Це триває вже дуже й дуже довго.

Європа зважає саме на свої інтереси

За словами Городницького, Україна не отримує ту підтримку від міжнародних партнерів, на яку заслуговує. А політика одностайності в ЄС заважає швидко ухвалювати потрібні рішення.

Звісно, європейські країни зважають на свої інтереси. Дехто втрачає від санкцій проти РФ, адже досі співпрацює з росіянами. І це непоодинокі історії.

Дипломатично ми не змогли тут щось переломити. А такої європейської самосвідомості в принципі не існує. Вона корелюється винятково на основі захисту власних інтересів. От Греція. Там є олігархи, які спокійно співпрацюють з росіянами, дають їм судна в оренду. Доставляють не лише сухогрузи, але й нафтопродукти. Звісно, там не голосуватимуть за посилення санкцій. І це не лише вони. Багато країн ставлять свої блоки,

– зазначив Городницький.

Якими будуть відносини України та ЄС через 5 років: дивіться відео 24 Каналу

Вже лунали ідеї, що окремі країни будуть одноосібно вводити санкції проти РФ. Але тоді втратиться єдиний порив в допомозі України. Також влада може змінитися – і санкції скасують.

Ми не змогли за останні 5 років вплинути достатньо на самосвідомість європейців, щоб переконати їх працювати на перемогу України. Там постійно є перепони. І внутрішня ситуація в Україні створює ці ж перепони. Це ті ж корупційні скандали,

– зауважив Городницький.

Насправді є питання, якими будуть відносини України та ЄС через 5 років. На думку Городницького, Україна отримуватиме підтримку. Але вона може кратно зменшитися. І як тоді фінансувати армію та здійснювати інші необхідні видатки – є питання.