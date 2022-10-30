В МИД рассказали, какой будет политика Украины в отношении Китая в ближайшие годы
Источник:ТСН
В российско-украинской войне Китай не выражает своей прямой поддержки ни Украине, ни России. Глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал, какой будет политика Киева в отношении Пекина в ближайшем будущем.
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Китай не является враждебным для Украины государством, но другом пока тоже не является. Об этом глава МИД заявил в интервью.
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Китай не может быть отстранен от войны в Украине
По словам главы МИД, позиция Китая находится где-то посередине между крайне положительной и крайне негативной. В то же время Дмитрий Кулеба подчеркнул, что Китай не является той страной, которая может позволить себе быть отстраненной во времена глобального кризиса, вызванного войной в Украине и заявлять о поддержке нашей территориальной целостности и в то же время говорить о необходимости серьезного восприятия беспокойства России.
Глава МИД отметил, что сейчас Пекину тяжело. В качестве примера он привел заявления спикера МИД Китая о том, что он якобы не знает об атаке дронами-камикадзе по Киеву, хотя китайская дипломатия достаточно профессиональна и не знать об этом Пекин просто не мог. Поэтому Кулеба подчеркнул, что Украина ждет от Китая большего. Однако это не только в интересах Киева, но и Пекина, ведь ему необходимо демонстрировать лидерство и силу на международной арене.
Си Цзиньпин должен поговорить с Зеленским
Дмитрий Кулеба заявил, что самым уместным шагом после переизбрания в должности лидера Китая со стороны Си Цзиньпина был бы разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Глава МИД отметил, что вопрос проведения телефонного разговора лидеров Украины и Китая стоит в повестке дня еще с начала полномасштабного вторжения. Однако по состоянию на 9-й месяц войны контакты с Китаем продолжаются на уровне МИД.
Украина и "политика одного Китая"
Министр иностранных дел Украины отдельно подчеркнул, что наша страна занимает четкую позицию по вопросу территориальной целостности Китая, поэтому ожидает такой же шаг от Пекина без каких-либо намеков и зацепок.
Стоит отметить, что в этом контексте Дмитрий Кулеба не упоминал Тайвань, однако из контекста можно понять, что Украина не планирует отказываться от "политики одного Китая".
"Политика одного Китая": что это такое
После Второй мировой войны остров Тайвань вошел в состав Республики Китай, однако правительство страны потерпело поражение в гражданской войне с коммунистами и переехало на остров. На материковой части страны была создана Китайская Народная Республика.
То есть, в мире сейчас существуют КНР и Республика Китай. Именно поэтому в мире возникла "политика одного Китая" – принцип признания одной страны из двух существующих. Большинство государств признают именно КНР, в то время как Тайвань, то есть Республику Китай, признают 14 стран мира. В то же время, КНР заявляет, что Тайвань является ее территорией.
В то же время в мире распространена практика официальных недипломатических отношений с Тайванем, несмотря на непризнание. Однако Киев такого не практикует.
Несмотря на это, Тайвань активно поддерживает Украину и выделяет средства на гуманитарную поддержку украинских беженцев.