Не просто активная коммуникация, а позитивная и продуктивная, – Зеленский об отношениях с США
- Украина активно сотрудничает с США для достижения режима прекращения огня минимум на 30 дней. Сейчас между Украиной и США не просто активная, а продуктивная и позитивная коммуникация.
- Президент Зеленский подчеркнул важность усиления санкций против России в случае затягивания войны.
Украина активно сотрудничает с США по достижению режима прекращения огня минимум на 30 дней. Сейчас коммуникация между странами не просто активная, а положительная и продуктивная.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского к лидерам государств-участников Объединенного экспедиционного корпуса (JEF).
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Отношения между Украиной и США
Зеленский отметил, что сейчас между Украиной и США продолжается активная, положительная и продуктивная коммуникация. В частности, 8 мая состоялся телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом.
По словам Зеленского, совместная работа Украины и США направлена на достижение надежного, длительного прекращения огня минимум на 30 дней, к которому наше государство готово.
Если Россия будет затягивать войну, потребуется усиливать санкции, особенно если они нарушат прекращение огня, когда оно наконец начнется. США и все вы в Европе знаете, что больше всего бьет по России, что на самом деле заставляет Москву задуматься о мире и прекращении этой войны,
– заявил Зеленский.
Президент Украины добавил, что Россия должна согласиться на прекращение огня, ведь только так может начаться настоящий мир. По словам Зеленского, сейчас "дипломатии нужна тишина".
Во время своего обращения к лидерам государств-участников JEF Зеленский также поблагодарил всех за поддержку Украины и призвал к тесной координации с США.