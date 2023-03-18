Зеленский очень удачно поработал с Израилем, так же нужно с Китаем, – политолог

18 марта 2023, 16:35
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Израиль согласовал продажу Украине системы защиты от иранских "Шахидов". Президент Украины очень грамотно поработал относительно Израиля, поэтому страна согласилась помогать. Так же нужно действовать относительно Китая.

Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог из США Рамис Юнус. По его словам, Украина не должна распространять антикитайские настроения внутри страны.

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Нужно работать в направлении Китая

Юнус отметил, что для Украины очень важен Китай, поэтому нельзя допускать антикитайских настроений внутри страны. Политолог припомнил ситуацию с Израилем, который не хотел помогать Украине. Но Зеленский очень успешно поработал на этом направлении.

Вы грамотно и правильно поработали относительно Израиля. Ваш президент молодец, во время пресс-конференции он очень дипломатично говорил на эту тему. Вы работайте в этом направлении с Израилем и Китаем,
– считает он.

Политолог подчеркнул, что предпринимались попытки распространять нарративы против Израиля, но руководство Украины этого не допустило.

"Были попытки от "полезных идиотов" и представителей так называемой российской либеральной тусовки. А я постоянно говорил: берите пример из Азербайджана, он этого не позволил. У страны лучшие отношения с Израилем", – добавил Юнус.

Юнус об отношениях Украины с Израилем: смотрите видео

Китай нужно позвать в G7

Рамис Юнус убежден, что главные вопросы решает именно G7, а не G20. Политолог отметил, что вместо России, которую уже исключили из Большой восьмерки, можно позвать Китай.

"65% ВВП планеты в Большой семерке, а 20% ВВП – в Китае. Поэтому если добавить к этим 20% еще 65%, получается, что на G20 останется только 15%. Можно было бы Китай позвать в G7 вместо России. Это на пользу пойдет на пользу Украине в частности", – сказал он.

Израиль одобрил лицензию на экспорт оружия для Украины

  • Российские военные продолжают атаковать Украину иранскими дронами-камикадзе. Для противостояния им Израиль согласовал продажу систем, которые помогают глушить "Шахиды". Впервые с начала полномасштабного вторжения Израиль принял лицензию на экспорт оборонной продукции. Она предусматривает продажу оружия Украине.
  • Вопрос принимался месяц. Отметим, что утверждение экспортных лицензий министром обороны Йоавом Галланом и министром иностранных дел Эли Коэном прошло еще в середине февраля. Тогда Израиль, по приказу Нетаньяху, пересматривал свою политику по поводу войны. Но тогда никакие решения не принимались. Об этом впоследствии Коэн сообщил Владимиру Зеленскому, когда был в Киеве с визитом 15 февраля.
  • С помощью таких систем удается глушить и сбивать вражеские беспилотники. Радиус действия таких установок около 25 миль (40 км). Их могут размещаться вблизи электростанций или других критически важных объектов, по которым россияне запускают "Шахиды".

Автор: Олександра Садова