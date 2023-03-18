Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив політолог зі США Раміс Юнус. За його словами, Україна не повинна поширювати антикитайські настрої всередині країни.

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Потрібно працювати у напрямку Китаю

Юнус зазначив, що для України дуже важливий Китай, тому не можна допускати антикитайських настроїв всередині країни. Політолог пригадав ситуацію з Ізраїлем, який не хотів допомагати Україні. Але Зеленський дуже вдало попрацював на цьому напрямку.

Ви грамотно та правильно попрацювали щодо Ізраїлю. Ваш президент молодець, під час пресконференції він дуже дипломатично говорив на цю тему. Ви працюйте у цьому напрямку з Ізраїлем та Китаєм,

– вважає він.

Політолог підкреслив, що були спроби поширювати наративи проти Ізраїлю, але керівництво України цього не допустило.

"Були спроби від "корисних ідіотів" та представників так званої російської ліберальної тусівки. А я постійно говорив: беріть приклад з Азербайджану, він цього не дозволив. Країна має найкращі відносини з Ізраїлем", – додав Юнус.

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Китай потрібно покликати у G7

Раміс Юнус переконаний, що головні питання розв’язує саме G7, а не G20. Політолог відзначив, що замість до Росії, яку вже виключили з Великої вісімки, можна покликати Китай.

"65% ВВП планети у Великій сімці, а 20% ВВП – у Китаю. Тому якщо додати до цих 20% ще 65%, виходить, що на G20 лишиться тільки 15%. Можна було б Китай покликати до G7 замість Росії. Це на користь піде на користь Україні зокрема", – сказав він.

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