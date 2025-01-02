Зеленский заслушал доклад министров относительно визита в Сирию

Украинский президент Владимир Зеленский заслушал доклад министров иностранных дел Украины и аграрной политики Украины относительно недавнего визита в Сирию.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение президента. Глава государства также очертил ключевые темы доклада дипломатов.

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Что обсудил Зеленский с министрами

Президенту Украины доложили о результатах переговоров в столице Сирии – Дамаске, оценили безопасность и экономические перспективы.

Украина поможет всем усилиям для стабилизации в Сирии. Настроим программу "Зерно из Украины" для сотрудничества с сирийской администрацией и всеми партнерами, которые готовы поддержать,

– рассказал Зеленский.

По его словам, по этому поводу украинская сторона будет коммуницировать с европейскими представителями и Вашингтоном для прочной поддержки. По его мнению, стабильная ситуация на Ближнем Востоке будет гарантировать мир и надежную торговлю для партнеров.

Напомним, сам министр иностранных дел Украины Андрей Сибига рассказывал, что новое правительство Сирии надеется на "стратегическое партнерство" с Украиной на политическом, экономическом и социальном уровнях, а также научное партнерство.