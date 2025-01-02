Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на повідомлення президента. Глава держави також окреслив ключові теми доповіді дипломатів.

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Що обговорив Зеленський з міністрами

Президенту України доповіли стосовно результатів перемовин у столиці Сирії – Дамаску, оцінили безпекові та економічні перспективи.

Україна допоможе всім зусиллям для стабілізації в Сирії. Налаштуємо програму "Зерно з України" для співпраці із сирійською адміністрацією та всіма партнерами, які готові підтримати,

– розповів Зеленський.

За його словами, з цього приводу українська сторона буде комунікувати з європейськими представниками та Вашингтоном задля міцної підтримки. На його думку, стабільна ситуація на Близькому Сході гарантуватиме мир та надійну торгівлю для партнерів.

Нагадаємо, сам міністр закордонних справ України Андрій Сибіга розповідав, що новий уряд Сирії сподівається на "стратегічне партнерство" з Україною на політичному, економічному та соціальному рівнях, а також наукове партнерство.