Для этого нужно не только формировать позицию президента США, но и работать в некоторых других важных направлениях. Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог Олег Саакян.

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"Удар по имиджу США"

Олег Саакян предположил, что прежде всего можно менять поведение Трампа и обстоятельства, в которых он вынужден действовать. Для этого сейчас нужна такая медийная и политическая работа, чтобы любые решения против Украины были опасными для американского лидера, а решение о поддержке украинцев и жесткой позиции к России – электорально и политически выгодными.

Также работа с заинтересованными сторонами в США в сотрудничестве с Украиной. Это военно-оборонные компании. Потому что американский ВПК прекрасно понимает, что сорванные поставки вооружений в Украину, по которым уже были решения, которые уже были подписаны – это удар по имиджу Штатов как надежного партнера, по их ВПК, у которого будет еще меньше желающих покупать вооружение,

– считает он.

Остановка поставок определенных видов вооружения Украине со стороны США не сорвет контракты, однако повлияет на восприятие покупки американского оружия. Поэтому компании Штатов, которые связаны с военно-оборонным комплексом, не заинтересованы в таких действиях Трампа. Дело в том, что это дискредитирует имидж американцев.

Кроме того, важна работа с оппозицией внутри Республиканской, Демократической партий, среди тех, кто не поддерживает обе политические силы. Украине необходимо работать с различными лидерами общественного мнения, элитами США. То есть нужна работа и относительно команды Трампа, и оппозиционных политиков, и неправительственных деятелей.