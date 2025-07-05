Для цього потрібно не лише формувати позицію президента США, але й працювати у деяких інших важливих напрямках. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Олег Саакян.

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"Удар по іміджу США"

Олег Саакян припустив, що насамперед можна змінювати поведінку Трампа та обставини, в яких він змушений діяти. Для цього зараз потрібна така медійна та політична робота, щоб будь-які рішення проти України були небезпечними для американського лідера, а рішення щодо підтримки українців та жорсткішої позиції до Росії – електорально та політично вигідними.

Також робота із зацікавленими сторонами у США у співпраці з Україною. Це військово-оборонні компанії. Бо американський ВПК чудово розуміє, що зірвані постачання озброєнь в Україну, по яких вже були рішення, які вже були підписані – це удар по іміджу Штатів як надійного партнера, по їхньому ВПК, в якого буде ще менше охочих купувати озброєння,

– вважає він.

Зупинка постачання певних видів озброєння Україні з боку США не зірве контракти, однак вплине на сприйняття купівлі американської зброї. Тому компанії Штатів, які пов'язані з військово-оборонним комплексом, не зацікавлені у таких діях Трампа. Річ у тім, що це дискредитує імідж американців.

Крім того, важливою є робота з опозицією всередині Республіканської, Демократичної партій, серед тих, хто не підтримує обидві політичні сили. Україні необхідно працювати з різними лідерами суспільної думки, елітами США. Тобто потрібна робота і щодо команди Трампа, і опозиційних політиків, і неурядових діячів.