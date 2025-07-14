"Путин хотел все": в чем российский диктатор недооценил Трампа
- Украина и европейские партнеры имеют непоколебимую позицию, что ограничивает возможности уступок со стороны Трампа, вынуждая Путина к обострению ситуации.
- Путин недооценил Трампа, считая, что сможет легко манипулировать им для получения контроля над Украиной.
Российский диктатор Владимир Путин хотел, чтобы США просто отдали ему Украину. Он думал, что сможет легко контролировать Дональда Трампа, но кое-что пошло не так.
Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, заметив, что важную роль сыграла эгоцентричность президента США. Кроме того, Украина вместе с европейскими партнерами имеют непоколебимую позицию.
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Чего недооценил Путин в Трампе?
По словам специалиста по стратегическим коммуникациям, Путин допустил большую ошибку в отношении Трампа – думал, что президент США уже у него в кармане и им будет легко манипулировать. Однако диктатор недооценил, насколько Трамп обидчивый и эгоцентричный политик.
Кроме того, Путину нужно выйти из войны победителем. В противном случае, к нему будут вопросы, для чего она была, что поставит под угрозу его режим. Также нужно будет что-то делать с военными преступниками и восстанавливать российскую экономику.
Путин рассчитывал, что Трамп подарит ему Украину и он одержит победу. Однако Трамп не может это делать, потому что не соглашается ни Украина, ни Европа. Украинская и европейская воля ограничили уступки, которые может дать Трамп. Поэтому Путин пошел на обострение, потому что хотел все,
– подчеркнул он.
Кстати, после неудачного телефонного разговора с Трампом Путин организовал встречу главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы предложить восстановление дипломатического трека. Однако взамен, по мнению политолога, исполнительного директора Международной ассоциации малых общин Алексея Буряченко, США могут ввести против России санкции и предоставить оборонительное вооружение Украине.