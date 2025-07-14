"Путин хотел все": в чем российский диктатор недооценил Трампа

Российский диктатор Владимир Путин хотел, чтобы США просто отдали ему Украину. Он думал, что сможет легко контролировать Дональда Трампа, но кое-что пошло не так.

Об этом 24 Каналу рассказал специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов, заметив, что важную роль сыграла эгоцентричность президента США. Кроме того, Украина вместе с европейскими партнерами имеют непоколебимую позицию.

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Чего недооценил Путин в Трампе?

По словам специалиста по стратегическим коммуникациям, Путин допустил большую ошибку в отношении Трампа – думал, что президент США уже у него в кармане и им будет легко манипулировать. Однако диктатор недооценил, насколько Трамп обидчивый и эгоцентричный политик.

Кроме того, Путину нужно выйти из войны победителем. В противном случае, к нему будут вопросы, для чего она была, что поставит под угрозу его режим. Также нужно будет что-то делать с военными преступниками и восстанавливать российскую экономику.

Путин рассчитывал, что Трамп подарит ему Украину и он одержит победу. Однако Трамп не может это делать, потому что не соглашается ни Украина, ни Европа. Украинская и европейская воля ограничили уступки, которые может дать Трамп. Поэтому Путин пошел на обострение, потому что хотел все,

– подчеркнул он.

Кстати, после неудачного телефонного разговора с Трампом Путин организовал встречу главы МИД России Сергея Лаврова с госсекретарем США Марко Рубио, чтобы предложить восстановление дипломатического трека. Однако взамен, по мнению политолога, исполнительного директора Международной ассоциации малых общин Алексея Буряченко, США могут ввести против России санкции и предоставить оборонительное вооружение Украине.