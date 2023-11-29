В ОП отреагировали на статью The Economist об "ужасных" отношениях Зеленского и Залужного

Британский журнал опубликовал материал, посвященный отношениям военного и политического руководств Украины. The Economist написал, что в нашем государстве якобы произошел раскол.

Британский журнал заявил, что контрнаступление ВСУ "зашло в тупик". На фоне этого в Украине начало расти внутреннее противостояние между военным и политическим руководствами.

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Что написал The Economist

Журнал со ссылкой на анонимные высокопоставленные источники в правительстве назвал отношения Владимира Зеленского и Валерия Залужного "ужасными". Неназванный собеседник сообщил изданию, что "открытый конфликт" Залужного и Зеленского был предсказуем из-за того, что контрнаступательная операция ВСУ "пошла не по плану".

Анонимный источник также заявил, что Залужный якобы начал открыто противоречить более оптимистической публичной позиции Зеленского, и назвал такой поступок неразумным. В то же время собеседник отметил, что мало кто в правительстве мог спорить с выводами Главнокомандующего ВСУ.

Политики говорят, что их генералы – придурки, прошедшие советскую учебу. А генералы говорят, что это политики – дураки. У победы много родителей, но никто не хочет брать ответственность за тупиковую ситуацию,

– сказал анонимный собеседник.

Журнал задает вопрос, на кого возложат ответственность "за провал контрнаступления". Также в материале отмечается, что Россия готова воспользоваться "политическим расколом".

Как отреагировали на Банковой

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк в интервью BBC News прокомментировал статью The Economist. Он назвал слухи о якобы конфликте между Главнокомандующим ВСУ и президентом Украины нонсенсом.

По его словам, политического процесса сегодня в Украине нет, как нет и военных, думающих о политике, а не о войне. Приоритетом для всех ныне является исключительно война и военные нужды нашего государства.

Какой (может быть – 24 Канал) конфликт, если Главнокомандующий находится в непосредственной президентской управленческой вертикали. Президент – это стратегия, а Главнокомандующий – операционное управление конкретными действиями Украины по линии фронта. Соответственно, все коммуникации прямые и откровенные на разных площадках,

– сказал представитель ОП.

Советник Андрея Ермака считает, что информация о якобы "мифическом конфликте" постоянно распространяется, чтобы повлиять на разные аудитории (внутренние или внешние). А именно создать у них впечатление, что в Украине вроде бы нет единства и попытаться отговорить партнеров от помощи нашему государству. По его мнению, еще одной целью таких разговоров является увеличение депрессивных настроений.

Подоляк ранее предупреждал об этом

Не так давно советник руководителя ОП в интервью 24 Каналу говорил, что Кремль за последние 2 года активно распространяет вбросы об Украине. Он прогнозировал, что Россия будет разгонять тему "конфликта" между Зеленским и Залужным.

Подоляк напоминал, что в Украине есть соответствующая вертикаль, где есть Главнокомандующий и Верховный Главнокомандующий. По его словам, подчиненный не может спорить с руководством, за исключением дискуссий в рамках Ставки или военного кабинета. Однако политической дискуссии между ними быть не может.