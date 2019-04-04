Отношения НАТО и Украины: как помогают и когда примут в Альянс

Полная боевая готовность, увеличение количества кораблей и даже воздушная безопасность. Такие меры безопасности уже второй день обсуждают на саммите НАТО в Вашингтоне. Там не признают аннексию Крыма и критикуют российскую агрессию на Востоке. И когда же будут готовы принять нас, как полноценных членов Альянса, выясняли журналисты 24 канала.

Украина

Экипаж канадского фрегата "Торонто" приветствовал гостей на своем борту в Одессе.

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Гордость североатлантического флота поражала масштабами артиллерийским, торпедным и противовоздушным оружием.



Канадский фрегат "Торонто"

Неподалеку находится борт военно-морского лайнера Испании – "Санта-Мария". В составе второй Постоянной военно-морской группы НАТО эти судна следили за безопасностью в Черном море. Также они примут участие в совместных военно-морских учениях с украинскими кораблями.

Во время нескольких последних дней мы встретились с представителями украинских ВМС. Также провели ряд визитов и во время этих встреч подготовились к военным учениям, которые вскоре проведем,

– рассказал командующий фрегата "Торонто" Мартин Флует.

В акватории Черного моря дежурит пять кораблей североатлантического альянса, однако вскоре их количество увеличится.

Вашингтон

Об Украине вспоминают почти на каждой панели саммита НАТО в Вашингтоне. Министры стран-членов Альянса рассмотрят вероятность воздушного слежения за безопасностью украинских кораблей в Черном и Азовском морях. Генсек Йенс Столтенберг уже анонсировал полную боевую готовность войск к отражению любой агрессии со стороны Кремля.

Впервые наши войска находятся на Востоке в полной боевой готовности. Мы три раза подняли размер сил реагирования НАТО, модернизировали нашу командную структуру, усилили киберзащита и увеличили поддержку наших близких партнеров Грузии и Украины. Ведь эти суверенные государства избрали идти собственным путем,

– сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



Генсек НАТО Йенс Столтенберг

В партнерстве с Альянсом Украина находится почти от начала собственной независимости. Правда, курс на членство украинская власть взяла только после Революции достоинства. После начала российской оккупации Североатлантический альянс периодически предоставлял Украине помощь, проводил учения со своими военными, выделял противотанковое ракетное оружие.

Для нас единственный способ быть в безопасности – это стать членом того цивилизационного альянса, которым является Североатлантический альянс. На самом деле это далеко не только о военном сотрудничестве, а это о стандартах и подходах к развитию общества, к демократическим процессам, которые должны управлять страной,

– вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

Приблизиться к членству Украина может в конце 2019 года. Уже согласовали Годовую национальную программу Украина–НАТО, в рамках которой должны выполнить новый план стратегических реформ.

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Если же Украина успешно реализует программу, то уже на декабрьском саммите может получить конкретный план действий относительно членства в НАТО от представителей Альянса.