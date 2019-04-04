00:51
5 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Пиня усиливает армию парапсихологами и шаманами. Автомобильный вандал Путин
      Вєсті Кремля
      23:50, 4 апреля
      Вести.UA: Какие дебаты на самом деле увидят украинцы. Добкин тоже готовится к дебатам
      Вєсті.UA
      20:53, 4 апреля
      Заоблачные счета: о каких махинациях "Киевтеплоэнерго" должен знать каждый
      ЦРУ
      09:00, 3 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Секретные объекты
      Згадати все
      22:21, 3 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО С ПОРОШЕНКОМ

      Отношения НАТО и Украины: как помогают и когда примут в Альянс

      46 Читати новину українською

      Полная боевая готовность, увеличение количества кораблей и даже воздушная безопасность. Такие меры безопасности уже второй день обсуждают на саммите НАТО в Вашингтоне. Там не признают аннексию Крыма и критикуют российскую агрессию на Востоке. И когда же будут готовы принять нас, как полноценных членов Альянса, выясняли журналисты 24 канала.

      Украина

      Экипаж канадского фрегата "Торонто" приветствовал гостей на своем борту в Одессе.

      Читайте также: У НАТО серьезный противник, и это не Россия, – Washington Post

      Гордость североатлантического флота поражала масштабами артиллерийским, торпедным и противовоздушным оружием.


      Канадский фрегат "Торонто"

      Неподалеку находится борт военно-морского лайнера Испании – "Санта-Мария". В составе второй Постоянной военно-морской группы НАТО эти судна следили за безопасностью в Черном море. Также они примут участие в совместных военно-морских учениях с украинскими кораблями.

      Во время нескольких последних дней мы встретились с представителями украинских ВМС. Также провели ряд визитов и во время этих встреч подготовились к военным учениям, которые вскоре проведем,
      – рассказал командующий фрегата "Торонто" Мартин Флует.

      В акватории Черного моря дежурит пять кораблей североатлантического альянса, однако вскоре их количество увеличится.

      Вашингтон

      Об Украине вспоминают почти на каждой панели саммита НАТО в Вашингтоне. Министры стран-членов Альянса рассмотрят вероятность воздушного слежения за безопасностью украинских кораблей в Черном и Азовском морях. Генсек Йенс Столтенберг уже анонсировал полную боевую готовность войск к отражению любой агрессии со стороны Кремля.

      Впервые наши войска находятся на Востоке в полной боевой готовности. Мы три раза подняли размер сил реагирования НАТО, модернизировали нашу командную структуру, усилили киберзащита и увеличили поддержку наших близких партнеров Грузии и Украины. Ведь эти суверенные государства избрали идти собственным путем,
      – сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

      Єнс Столтенберг
      Генсек НАТО Йенс Столтенберг

      В партнерстве с Альянсом Украина находится почти от начала собственной независимости. Правда, курс на членство украинская власть взяла только после Революции достоинства. После начала российской оккупации Североатлантический альянс периодически предоставлял Украине помощь, проводил учения со своими военными, выделял противотанковое ракетное оружие.

      Для нас единственный способ быть в безопасности – это стать членом того цивилизационного альянса, которым является Североатлантический альянс. На самом деле это далеко не только о военном сотрудничестве, а это о стандартах и подходах к развитию общества, к демократическим процессам, которые должны управлять страной,
      – вице-премьер-министр по вопросам евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе.

      Приблизиться к членству Украина может в конце 2019 года. Уже согласовали Годовую национальную программу Украина–НАТО, в рамках которой должны выполнить новый план стратегических реформ.

      Читайте также: История создания НАТО: все, что надо знать о самой мощной организации мира

      Если же Украина успешно реализует программу, то уже на декабрьском саммите может получить конкретный план действий относительно членства в НАТО от представителей Альянса.

      blog_ava
      Зеленский обратился с предложением к Тимошенко по дебатам с Порошенко: политики отреагировали
      4 апреля
      2905
      Автор: Елена Кук
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости США НАТО Йенс Столтенберг Новости Одессы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 4 апреля
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 4 апреля: эпопея с дебатами Зеленского и Порошенко, подрыв авто офицера ООС
      4 апреля , 22:35 Главные новости 4 апреля: эпопея с дебатами Зеленского и Порошенко, подрыв авто офицера ООС
      467
      Дебати кандидатів, відеоролики... Не про це треба говорити!
      4 апреля , 22:00 Дебати кандидатів, відеоролики... Не про це треба говорити!
      Артем Овдієнко 666
      Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине
      4 апреля , 21:04 Будущее уже здесь: техно-прогнозы на 2019 год в Украине
      Яніна Ткачук 262
      НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post
      4 апреля , 20:11 НАТО має серйозного противника, і це не Росія, – Washington Post
      Світові Медіа 2344
      Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      4 апреля , 19:55 Дебаты между Зеленским и Порошенко: что известно
      Анастасія Зазуляк 5345
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Наблюдатели ООН уезжают из Сирии
       18 августа 2012 , 17:13 0
      Американцы показали своих "хищников": появилось яркое видео взлета истребителей F-22 Raptor
       28 марта , 20:07
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук