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      Отношения Зеленского и Коломойского: за какой закон не голосуют люди олигарха

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      Зеленский и Коломойский
      Зеленский и Коломойский / 24 канал

      Последние голосования в парламенте показывают, что отношения Игоря Коломойского с Владимиром Зеленским не такие уж и безоблачные.

      Об этом в своем видеоблоге "Честная политика" рассказал журналист Сергей Лещенко.

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      По его словам, в первые недели своей работы люди Коломойского показательно не голосовали за ряд законов, важных для Зеленского.

      Так, для примера стоит посмотреть на итоги голосования за поправку номер восемь в закон об атомной энергетике. Она открыла импорт электроэнергии из Беларуси в Украину, чтобы снизить монополию Рината Ахметова,
      – отметил журналист.

      И объяснил, что теперь будет возможность у трейдеров заключать контракты с потребителями на постоянные поставки электроэнергии из Беларуси, что создаст конкуренцию Ахметову и должно подтолкнуть к снижению цен.

      Рінат Ахметов
      Ринат Ахметов

      Лещенко подчеркнул, что в комитет олигарх завел свое лобби, которое включает депутата Михаила Бондаря из "Европейской солидарности" Порошенко, Михаила Волынца из "Батькивщины" Тимошенко и Викторию Гриб – внефракционную мажоритарщицу, которая до избрания была одним из руководителей ДТЭК Энерго.

      Журналист утверждал: чтобы провести такой важный для уменьшения влияния Ахметова закон, Герусу пришлось провернуть целую парламентскую спецоперацию. И очень неожиданным стало то, что за закон не голосовали лобби Коломойского.

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      "Причем как те депутаты, которые входят в "Слугу народа" – Дубинский, Василевская, Бужанский. Так и депутаты Коломойского из группы "За будущее" – Палица, Батенко, Константкевич", – добавил Лещенко.

      Смотрите видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 29 сентября 2019 года:

       

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      29 сентября
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      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Слуга народа Верховная Рада Игорь Коломойский Ринат Ахметов
      Источник: 24 канал
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