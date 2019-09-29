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      Стосунки Зеленського й Коломойського: за який закон не голосують люди олігарха

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      Зеленський і Коломойський
      Зеленський і Коломойський / 24 канал

      Останні голосування у парламенті показують, що відносини Ігоря Коломойського із Володимиром Зеленським не такі вже і безхмарні.

      Про це у своєму відеоблозі "Чесна політика" розповів журналіст Сергій Лещенко.

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      За його словами, у перші тижні своєї роботи люди Коломойського показово не голосували за декілька законів, важливих для Зеленського.

      Так, для прикладу варто подивитися на підсумки голосування за поправку номер вісім до закону про атомну енергетику. Вона відкрила імпорт електроенергії з Білорусі в Україну, щоб знизити монополію Ріната Ахметова,
      – зазначив журналіст.

      Й пояснив, що тепер буде можливість у трейдерів укладати контракти зі споживачами на постійні поставки електроенергії з Білорусі, що створить конкуренцію Ахметову і має підштовхнути до зниження цін.

      Рінат Ахметов
      Рінат Ахметов

      Лещенко наголосив, що в комітеті олігарх завів своє лобі, яке включає депутата Михайла Бондаря з "Європейської солідарності" Порошенка, Михайла Волинця з "Батьківщини" Тимошенко і Вікторію Гриб – позафракційну мажоритарницю, яка до обрання була одним з керівників ДТЕК Енерго.

      Журналіст стверджував, щоб провести такий важливий для зменшення впливу Ахметова закон, Герусу довелося провернути цілу парламентську спецоперацію. І дуже неочікувано стало те, що за закон не голосувало лобі Коломойського.

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      "При чому як ті депутати, що входять у "Слугу Народу" – Дубинський, Василевська, Бужанський. Так і депутати Коломойського з групи "За майбутнє" – Палиця, Батенко, Константкевич", – додав Лещенко.

      Дивіться відео повного випуску відеоблогу Сергія Лещенка "Чесна політика" за 29 вересня 2019 року:

       

      blog_ava
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      29 вересня
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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Слуга народу Верховна Рада Ігор Коломойський Рінат Ахметов
      Джерело: 24 канал
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