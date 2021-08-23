Об этом секретарь СНБО сообщил 23 августа во время встречи с заместителем генерального секретаря Североатлантического Альянса Мирчей Джоане.

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Важным является развитие сотрудничества Украины и НАТО на уровне "внутренних групп", таких как Украина – Польша – Румыния – страны Балтии,

– отметил Алексей Данилов.

Он пояснил, что этот подход позволит найти пути решения различных вопросов безопасности региона.

Кроме этого, политик добавил, что для Украины важно сотрудничество с НАТО в сфере киберзащиты.

Поскольку, по его мнению, кибератаки станут оружием номер один в ближайшие годы.



Алексей Данилов встретился с заместителем генсека НАТО Мирчей Джоане / Фото СНБО

Вступление Украины в НАТО: что известно

В 2008 году Украина и Грузия подали заявку на вступление в Североатлантический Альянс.

Однако тогда на Бухарестском саммите это стремление зафиксировали только как будущую цель.

НАТО признало Украину участником Программы расширенных возможностей 12 июня 2020 года.

Впрочем, прежде чем вступать в Альянс, Украина должна получить План действий по членству в НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что ждет расширение сотрудничества.

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