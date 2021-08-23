Про це секретар РНБО повідомив 23 серпня під час зустрічі зі заступником генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірчою Джоане.
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Важливим є розвиток співпраці України та НАТО на рівні "внутрішніх груп", таких як Україна – Польща – Румунія – країни Балтії,
– зазначив Олексій Данілов.
Він пояснив, що цей підхід дозволить знайти шляхи розв'язання різних питань безпеки регіону.
Окрім цього, політик додав, що для України важливою є співпраця з НАТО у сфері кіберзахисту.
- Оскільки, на його думку, кібератаки стануть зброєю номер один у найближчі роки.
Олексій Данілов зустрівся зі заступником генсека НАТО Мірчою Джоане / Фото РНБО
Вступ України в НАТО: що відомо
- У 2008 році Україна та Грузія подали заявку на вступ до Північноатлантичного Альянсу.
- Однак тоді на Бухарестському саміті це прагнення зафіксували лише як майбутню мету.
- НАТО визнало Україну учасником Програми розширених можливостей у червні 2020 року.
- Втім, перш ніж вступати в Альянс, Україна має отримати План дій щодо членства в НАТО.
- Президент України Володимир Зеленський нагадав, що чекає на розширення співпраці.
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