Били палками, угрожали, ломали ребра, – защитник "Азовстали" Денис об "условиях" в Еленовке

Защитник Мариуполя Денис находился в плену в Еленовке. Он рассказал, как к украинским воинам относились в тамошней колонии.

Защитник Мариуполя Денис рассказал, что держал оборону города с 24 февраля. В мае его эвакуировали в 120-ю колонию временно оккупированной Еленовки. Он находился в ней для обмена. На брифинге Денис поделился, что там происходило. Об этом сообщает 24 канал.

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Как относились к украинским пленным в Еленовке

Денис стал свидетелем, как избивали его побратимов в колонии в Еленовке и сам стал жертвой насилия со стороны российских захватчиков. Пленных украинцев выгоняли на так называемый "обыск" под палящее солнце, раздевали догола и заставляли так приседать.

Кто поднимал голову из ребят, то их начинали сразу бить. На себе тоже чувствовал удары, меня тоже во время допросов избивали. Хотели, чтобы я подписал всякие показания против своего командования,

– сказал Денис.

Он также рассказал, что видел, как ребят забирали из барака. Через 2 – 3 дня их приносили избитыми, с поломанными ребрами и в тяжелом состоянии.

Несмотря на ранения и тяжелое состояние, пленных украинцев заставляли бегать. Воды давали всего 600 граммов на 2 суток, она была не питьевая. Были ограничения и в пище.

По словам Дениса, в одной комнате метр на метр спали 10 человек.

россия не соблюдала Женевские конвенции, не было никаких условий,

– сказал он.

Также он отметил, что оккупанты не пускали Красный крест в колонию.

Оккупанты хотели перекинуть свои преступления на украинцев

Палачи хотели добиться того, чтобы защитники Мариуполя взяли на себя вину за военные преступления россиян.

Они хотели, чтобы мы давали показания против своего командования, что мы разбомбили город, что все сделали мы… Хотели сбросить свою вину на нас. Я говорил, что этого делать не буду, они начинали меня бить палками, я ничего так и не подписал. Всегда были угрозы жизни, расстрелу,

– рассказал Денис.

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