Относительно глав районов с наихудшим состоянием укрытий будут обращения к президенту, – Кличко

Около 100% укрытий имеют беспрепятственный доступ в Деснянском, Соломенском и Оболонском районах. От 20% до 27% убежищ в Голосеевском, Печерском и Шевченковском районах таким доступом не обеспечены.

Также от 49% до 80% укрытий в Деснянском, Соломенском и Подольском районах находятся в неудовлетворительном состоянии. Таковы результаты проверки более 1 600 укрытий объединенной комиссией на утро 5 июня, сообщает мэр Киева Кличко.

Читайте также Укрытия должны быть открыты круглосуточно, – в МВД объяснили, кто за это отвечает

Аналогичные данные сегодня утром на совещании комиссия предоставила министру Александру Камышину. Он также напомнил, что город в прошлом и в этом году выделил районам в общей сложности 1,2 миллиарда гривен на обустройство укрытий.

Обращаю внимание глав районных госадминистраций: по результатам проверки, относительно глав районов с наихудшими показателями будут дальнейшие обращения к Президенту по кадровым решениям,

– подчеркнул Кличко.



Доступность укрытий / Инфографика КГГА



Состояние укрытий в Киеве / Инфографика КГГА

В настоящее время прокуратура и полиция Киева расследуют хищение денег на ремонте укрытий, к которым могут быть причастны главы райгосадминистраций Киева, которые назначаются и увольняются президентом. Как сообщалось ранее, 9 из 10 глав РГА Киева – представители партии "Слуга народа".