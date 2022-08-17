Относительно средств – он беден, – Фейгин об отсутствии реакции путина на "красные линии по Крыму"

Почему путин молчит на удары по Крыму – ответить он может только ядерным оружием. Но он отлично понимает последствия ее применения, его неоднократно предупреждали.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Он также отметил, что не только о путине идет речь в вопросе использования тактического ядерного оружия – там цепочка из людей, которые также будут отвечать за последствия своих действий.

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"Он не пойдет на это, зная о возможных последствиях. А все остальное – что еще не применили против Украины, кажется все границы россияне уже пересекли", – утверждает Фейгин.

Поэтому с точки зрения средств или оружия, которое может применить путин – этого мало, он очень беден,

– убежден правозащитник.

А по ударам по "центрам принятия решений", говорит Фейгин, что ударят по Банковой? Ну, могут нанести такой удар. Опять же, после этого может взорваться здание ФСБ в Белгороде, например.

"Это все очень острые решения и по моему мнению, военное командование россии учитывает это все", — отмечает Фейгин.

По его словам, Путин теряет авторитет, это бесспорно. Но когда он начал эту войну, он действительно рассчитывал на "захват за 3 дня", добавляет правозащитник.

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"Вряд ли кремлевский диктатор думал, что через полгода, война перейдет в такую фазу, когда будут обстреливать объекты в Крыму. путин искренне верил в то, что ничего такого не случится, а когда произошел "хлопок" в Крыму, то оказалось, что готового решения нет", – резюмирует специалист.