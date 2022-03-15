Относительное спокойствие, взрывы и обстрелы: как прошла ночь против 15 марта в городах Украины

В Украине длится 20-й день полномасштабной войны. К счастью, ночь на 15 марта в большинстве областей прошла относительно спокойно.

Среди областей, где ситуация была худшей, есть Киевщина. Об этом журналистам 24 канала сообщили в Офисе Президента.

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Киевщина

Ночью воздушные тревоги были по всей области. В Ирпене происходило сражение. В настоящее время наши военные контролируют 70% территории города. В Вышгородском районе зафиксировали передвижение вражеской техники. Также оккупанты двигались в Броварском районе. В частности, в населенных пунктах:

Барышевской,

Калитянской,

Великодымерской,

Калиновской территориальных общин.

В области происходили периодические сражения.

Черниговщина

Воздушные тревоги объявляли в Чернигове, Прилуках, Десне и Остере. Российские террористы обстреливали пригороды и жилые кварталы Чернигова. По предварительным данным, есть погибшие.

Сумщина

Сирены звучали в Сумах и Шостке. Пол ночи рашисты били из артиллерии по Сумскому району. Дальше было тихо, но с 8 часов утра снова начались обстрелы. С 9:00 в области должны действовать зеленые коридоры, маршруты которых согласовали накануне.

Харьковщина

Город держит оборону, а все позиции защищены. В то же время террористы продолжают наносить удары по жилым районам. Бои ведутся в Изюме, Чугуеве и Дергачах.

Запорожская область

Ночь прошла без изменений. Рашисты продолжали активно применять артиллерию, танки, гранатометы, минометы и вертолеты. Однако главной цели – ведения боевых действий на территории области – захватчики не достигли.

Луганщина

В Северодонецке относительно спокойно. Интенсивные обстрелы происходили в Рубежном и Попасной. После этого в жилых домах вспыхнули пожары.

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Донетчина

Обстрелы в Авдеевке и Марьинке.

Террористы обстреляли из "Градов" Авдеевский коксохимический завод.

В Марьинке, Новомихайловке, Степном нет электроснабжения. Продолжаются обстрелы.

В Торецке активизировалась вражеская авиация.

Николаевщина

Объявляли воздушную тревогу, раздавались взрывы.

Херсонщина

Большинство районов находятся без света, газа и воды.

В каких регионах объявляли тревогу, но ситуация осталась спокойной

Кировоградской;

Житомирской. Пока информации о жертвах и разрушениях нет;

Днепропетровской;

Винницкой;

Хмельницкий;

Черкасской;

Полтавской;

Одесской.

Какие области спали спокойно

Ровненская;

Волынская;

Закарпатская;

Тернопольская;

Львовская;

Черновицкая;

Ивано-Франковская.

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