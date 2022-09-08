Готовы терпеть неудобства в обмен на поддержку Украины, – политолог о сложной зиме для Европы

Европу в этом году ожидает сложная зима. В то же время, европейцы согласны идти на определенные неудобства ради поддержки Украины в войне с россией.

Об этом 24 каналу рассказал проректор УКУ, эксперт по международным вопросам Дмитрий Шеренговский. По его словам, Украина будет готова приобщаться к этим процессам и обеспечивать теплую зиму.

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Европейцы готовы терпеть неудобства

Шеренговский отметил, что уже сейчас понятно, что грядущая зима для всей Европы будет экономически сложной. Как свидетельствуют последние опросы, европейцы ощущают рост цен, им это очень не нравится.

С другой стороны, они готовы испытывать эти неудобства в обмен на продолжение поддержки Украины. То есть это достаточно принципиальный вопрос в среднем для большинства стран,

– подчеркнул политолог.

Но, отметил он, это не значит, что на локальных уровнях украинский вопрос будет настолько определяющим, что люди будут выбирать правительства, которые будут поддерживать нашу страну. Вполне вероятно, что, например, формат такой себе слабой Венгрии можно ожидать в Италии.

Шеренговский о сложной зиме для Европы: смотрите видео

Как следует действовать Украине

Шеренговский считает, что для нас лучший выход – опираться на дипломатию и подчеркивать, с чего все началось. Ведь все это возникло не из-за Украины.

Возникло это все потому, что россия напала, нарушила все, что можно. Врага не смогли сдержать общими усилиями. И, в частности, часть европейской политики, направленной на зависимость, подсаживание на эту российскую "иглу" и создало такую ситуацию,

– заметил он.

Украина, добавил политолог, борется за свою независимость. И она будет готова приобщаться к этим процессам, включая энергетический рынок, и обеспечивать теплую зиму. Поэтому нам важно подчеркивать, что эти вопросы уже являются достаточно общими.

Зима в Европе: что известно о ситуации

На фоне российской агрессии против Украины многие страны ввели санкции против россии. Теперь они вынуждены ускоренными темпами искать новых поставщиков и альтернативные источники энергии.

Нынешняя и последующие зимы станут испытаниями для Запада. Страны ЕС борются с огромным ростом цен на энергоносители и накапливают газ для проведения стабильного отопительного сезона.

В россии еще раз пробили дно. В этот раз "газпром" решил испугать Европу "ледниковым периодом", который они якобы могут устроить, перекрыв газ.

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