Про це 24 каналу розповів проректор УКУ, експерт з міжнародних питань Дмитро Шеренговський. За його словами, Україна буде готова долучатися до цих процесів і забезпечувати теплу зиму.

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Європейці готові терпіти незручності

Шеренговський зазначив, що вже зараз зрозуміло, що прийдешня зима для всієї Європи буде економічно складною. Як свідчать останні опитування, європейці відчувають зростання цін, їм це дуже не подобається.

З іншого боку, вони готові терпіти ці незручності в обмін на продовження підтримки України. Тобто це достатньо принципове питання в середньому для більшості країн,

– наголосив політолог.

Але, зауважив він, це не означає, що на локальних рівнях українське питання буде настільки визначальним, що люди будуть обирати уряди, які підтримуватимуть нашу країну. Цілком ймовірно, що, наприклад, формат такої собі слабкої Угорщини можна чекати в Італії.

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Як варто діяти Україні

Шеренговський вважає, що для нас найкращий вихід – опиратися на дипломатію й наголошувати на тому, з чого все почалося. Адже все це виникло не через Україну.

Виникло це все тому, що росія напала, порушила все, що можна. Ворога не змогли стримати спільними зусиллями. І, зокрема, частинка європейської політики, направленої на залежність, підсідання на цю російську "голку" й створило таку ситуацію,

– зауважив він.

Україна ж, додав політолог, бореться за свою незалежність. І вона буде готова долучатися до цих процесів, включно з енергетичним ринком, і забезпечувати теплу зиму. Тому нам важливо наголошувати на тому, що ці питання вже є достатньо спільними.

Зима в Європі: що відомо про ситуацію

На тлі російської агресії проти України чимало країни запровадили санкції проти росії. Тож тепер вони змушені прискореними темпами шукати нових постачальників та альтернативні джерела енергії.

Цьогорічна й наступні зими стануть випробуваннями для Заходу. Країни ЄС борються з величезним зростанням цін на енергоносії та накопичують газ для проведення стабільного опалювального сезону.

У росії вкотре пробили дно. Цього разу "газпром" вирішив налякати Європу "льодовиковим періодом", який вони нібито можуть влаштувати, перекривши газ.

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