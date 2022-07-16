Нас ждет очень тяжелый отопительный сезон – Шмыгаль о сценариях, к которым готовится Кабмин

Денис Шмыгаль рассказал, что отопительный сезон 2022 – 2023 будет тяжелым для Украины. Премьер объяснил, что власть готовится к разным сценариям.

Шмыгаль напомнил, что российские террористические акты направлены не только на гражданскую, но и на критическую инфраструктуру. Поэтому нас ждет чрезвычайно тяжелый отопительный сезон.

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Шмыгаль рассказал о новом отопительном сезоне

Поэтому уже 3 месяца мы активно ведем подготовку к разным сценариям. У нас создан соответствующий штаб на самом высоком уровне. Такая подготовка включает 4 основных аспекта,

– объяснил премьер-министр Украины.

По словам Дениса Шмыгаля говорится о:

достаточном количестве запасов газа;

достаточном количестве запасов угля;

готовности энергогенерирующих предприятий и инфраструктуры;

подготовке к экстренным ситуациям.

Украина накапливает газ, уголь и готовит объекты

Денис Шмыгаль объяснил, что Украина продолжает закачивать газ в украинские подземные газовые хранилища:

по состоянию на сегодняшний день Украина уже имеет 11,3 миллиарда кубов газа;

всего с начала 2022 года было закачано почти 3 миллиарда кубометров голубого топлива;

созданы возможности для физического реверса газа из Европы;

несмотря на войну, добыча газа государственной компанией "Укргаздобыча" почти не уменьшилась;

"Нафтогазу" поставлена задача к началу отопительного сезона иметь в хранилищах 19 миллиардов кубометров газа.

По данным премьера, есть достаточное количество запасов угля – по состоянию на середину июля – это 1,5 миллиона тонн угля, что в 2,5 раза больше, чем определенные официальными документами гарантированные запасы на это время.

Продолжаем наращивать и собственную добычу (говорится об угле – 24 канала). Формируем договоренности со странами-партнерами, чтобы на начало отопительного сезона наши запасы составляли надежные более 2 миллионов тонн,

– объяснил Шмыгаль.

Добавил, что государство также работает над готовностью энергогенерирующих предприятий и объектов инфраструктуры:

в среднем уже на треть выполнены работы по подготовке объектов теплоснабжения, жилищного фонда и объектов социальной сферы к отопительному сезону;

выделено почти 300 миллионов гривен на ремонт трех ТЭЦ в Чернигове, Кременчуге и Ахтырке. Продолжаются ремонты котельных и линий электропередач.

Правительство выделило деньги на экстренные ситуации и будет платить субсидии

Правительство выделило 1,4 миллиарда гривен на закупку резервного оборудования для регионов, в которых могут возникнуть экстренные ситуации.

Когда твой географический сосед — неадекватный террорист, должны готовиться к любым сценариям,

– заверил Шмыгаль.

Премьер пообещал, что все тарифы остаются без изменений. Кроме того, власть:

договорилась с Всемирным банком и ЕБРР о выделении Украине более 500 миллионов долларов для подготовки к отопительному сезону;

планировала утвердить Совместную декларацию об ассоциации между правительством и Международным энергетическим агентством для усиления нашего сотрудничества и взаимодействия.

Премьер-министр объяснил, что мы уже продаем электроэнергию в Польшу, Румынию, Словакию и Молдову, а в первом полугодии Украина увеличила выручку от экспорта электроэнергии в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом.

"Все это происходит благодаря присоединению к энергетической системе Европы. Будем активно продолжать это направление", – пообещал премьер.

Последние новости об отопительном сезоне

13 июля министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявила, что средства на субсидии сейчас есть.

13 июля Денис Шмыгаль объяснил, что перед началом отопительного сезона украинское правительство выделит почти 300 миллионов гривен на ремонт трех ТЭЦ. Речь идет о Чернигове, Ахтырке и Кременчуге.

российские войска разрушили более 200 котельных и повредили ряд ТЭЦ в Украине. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев призвал украинцев готовиться к холодам уже сейчас. Он сказал, что в отдельных регионах могут возникнуть проблемы с отоплением и электроснабжением.

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