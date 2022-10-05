Сколько Украина накопила угля и газа к отопительному сезону: ответ правительства

Украина продолжает работу над подготовкой к отопительному сезону. Премьер-министр рассказал, сколько угля и газа нам удалось накопить к началу зимы.

Украинцев ожидает, пожалуй, самая сложная зима за все годы независимости нашего государства. Поэтому вопросу подготовки квартир граждан к отопительному сезону уделили особое значение. Рассказываем, сколько голубого топлива и угля удалось заготовить.

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Скоро достигнем показателей в 100%

Начнем с общей цифры, озвученной Денисом Шмыгалем. Премьер-министр подчеркнул, что жилые дома и тепловые сети готовы почти на 90%. Так что вскоре можно будет говорить о выходе на все 100%. Но речь будет только о тех регионах государства, где не ведутся активные боевые действия.

Важно не только наладить работу сетей. Нужно еще обеспечить себя необходимым количеством топлива, которое и будет генерировать тепло. Так, в подземных газохранилищах Украины хранится около 14 миллиардов кубометров газа.

Рассчитываем также дополнительные объемы импортного газа от наших партнеров. Об этом говорили с США, Великобританией, Норвегией,

– добавил Шмигаль.

Что касается угля, то удалось накопить около 2 миллионов тонн. До начала отопительного сезона, подчеркивает премьер-министр, им планируют заполнять имеющиеся в нашем государстве склады.

Кроме того, в этом году акцент сделали и на древесине. Она станет альтернативным источником отопления, а в регионах, где не удалось восстановить инфраструктуру, чуть ли не единственным. Так, военные администрации уже получили 562 миллиона гривен субвенций. Их направят на покупку древесины, которая будет передана в регионы, прилегающие к зонам ведения боевых действий.

Накануне киевские власти рассказали, когда начнется отопительный сезон в столице.

Когда в квартирах киевлян станет тепло

Как отметил заместитель главы КГГА Петр Пантелеев, все будет зависеть от погодных условий. Если среднесуточная температура в столице в течение трех суток будет ниже +8 градусов Цельсия, то тепло включат. Но и то при условии, что и дальше будет сохраняться такой температурный режим.

В этом году, убежден Пантелеев, более целесообразно будет взять на вооружение гибкий подход. Он позволит не сжигать газ, когда в этом нет нужды. Особенно в те дни, когда температура за окном достаточно высока.

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