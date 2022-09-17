Украина уже на 80% готова к отопительному сезону: что удалось сделать

Уже скоро в Украине начнется отопительный сезон. Прогнозируется, что он будет самым сложным в истории. В правительстве рассказали, как проходит подготовка.

Подготовка к отопительному сезону в Украине шла летом и продолжается сейчас. Сейчас состояние готовности уже более 80%. Об этом сообщил во время заседания правительства 17 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает 24 канал.

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Как правительство готовится к отопительному сезону

Значительные ресурсы угля уже накоплены.

Сейчас продолжается закачка газа в хранилища, формируются договоренности с партнерами о дополнительных поставках голубого топлива.

Кроме этого, правительство выделило 1,4 миллиарда гривен на подготовку к экстренным ситуациям. Уже закуплено почти 1,5 тысячи мобильных генераторов, десятки резервных котлов.

Сформирован оперативный штаб, который будет быстро решать любые кризисные вопросы. В первую очередь, вопрос ликвидации последствий атак россии на нашу критическую инфраструктуру. Мы готовились и готовимся ко всем сценариям. И сделаем все возможное, чтобы этой зимой украинцы были с теплом, светом и водой,

– заявил Денис Шмыгаль.

Хватит ли Украине ресурсов, чтобы не замерзнуть зимой

Эксперты утверждают, что теоретически у нас достаточно газа и электроэнергии для успешного прохождения отопительного сезона.

В настоящее время продолжается закачка газа в подземные хранилища. Сейчас закачано уже 13,5 миллиарда кубометров голубого топлива. Объем закачанного газа будет доведен ориентировочно до 14,5 миллиарда. Что касается электроэнергии – если Запорожскую АЭС отключить, Украина все равно будет иметь профицит электроэнергии – за счет Южноукраинской, Ровенской, Хмельницкой АЭС, тепловой генерации. Резерв есть.

Но на практике все будет зависеть от реализации военных рисков, которые невозможно предусмотреть.

Украина готова к отопительному сезону на 80%: смотрите видео