Зима будет тяжелой: в ОВА рассказали про отопительный сезон в Одесской области

Украинцев продолжают готовить к тому, что нас ожидает едва ли не самая сложная зима за время независимости. Так что в каждом регионе активно готовятся к отопительному сезону. В частности, и в Одесской области.

Об этом во время телемарафона рассказал представитель Одесской ОВА Сергей Братчук. Он отметил, что, несмотря на всевозможные трудности, готовность к отопительному сезону можно назвать максимальной.

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Зима будет непростой

Готовимся, понимаем, что зима будет не очень простой, но мы говорим о подготовке к отопительному сезону. И говорили об этом, без преувеличения, уже в начале марта этого года,

– подчеркнул Братчук.

Он также отметил, что точный процент подготовки области к отопительному сезону сложно назвать. Но подчеркнул, что показатель очень высок. И он приближается к отметке в 100 процентов, хотя и были некоторые вопросы, связанные с подготовкой.

В то же время спикер ОВА сделал акцент на том, что работа не прекращается. Над своевременным проведением отопительного сезона продолжают работать и в местном штабе, и во всех профильных департаментах администрации.

Россияне продолжают атаковать Одессу дронами

За последние несколько дней наблюдается очередная активность обстрелов Одессы. Но на этот раз враг атакует город не ракетами, а с помощью иранских дронов, подчеркнул Братчук во время телемарафона.

Известно, что российские захватчики трижды попали в административное здание, расположенное в центре города. Один из вражеских дронов удалось уничтожить силам ПВО. К счастью, обошлось без потерь. В то же время сотрудники ГСЧС продолжают проводить спасательную операцию и ликвидировать пожар.

По мнению Братчука, оккупанты продолжат атаковать Одесскую область дронами. Они будут делать это, чтобы терроризировать местное население. Для врага очень важно держать людей под напряжением и делать все для того, чтобы не утихала паника.

Прежде всего, предполагает спикер ОВА, атаки могут быть связаны с зерновой инициативой. Братчук напомнил, что первый удар беспилотниками был как раз по припортовой зоне. В то же время следует понимать, что иранские БПЛА оккупанты используют не просто так. Это свидетельствует о том, что у них заканчивается запас крылатых ракет, которыми активно атаковали Одесскую область.

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