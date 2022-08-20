Есть три самых больших вызова: что может помешать отопительному сезону
Из-за большой войны, которую Россия начала против Украины, во многих населенных пунктах в этом году будут проблемы с газоснабжением. Так что нужно уже быть готовым к зиме.
Об этом в эфире 24 канала сказал Александр Слобожан – исполнительный директор Ассоциации городов Украины. Он назвал три самых больших вызова перед отопительным сезоном.
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По его словам, в этом году отопительный сезон будет не похож на другие, хотя каждый год есть сложности.
- Первый вызов – разрушение критической инфраструктуры в результате военных действий
Сейчас из-за ракетных ударов или из-за военных действий на суше в Украине разрушены 360 таких объектов. Из них – 6 серьезных ТЭЦ. Остальные – это котельные, пункты теплопропуска, теплотрассы и другие.
"Однако я сразу хочу сказать, что правительство выделило финансовое обеспечение для восстановления Черниговской, Ахтырской и Кременчугской ТЭЦ. То есть там, где могут возникнуть серьезные проблемы. По другим станциям и объектам вопросы тоже рассматривают", – подчеркнул Слобожан.
- Второй вызов – связан с финансовой дисциплиной
То есть говорится об оплате за коммунальные услуги потребителями: как населением, так и бизнесом и бюджетными учреждениями.
Специалист объяснил, что это вызвано войной, потому что много жилой и коммерческой инфраструктуры разрушено. Поэтому за услуги оплачивать иногда нет возможностей.Внимание! На этот случай в госбюджете уже предусмотрено 14 миллиардов гривен.
- Третий вызов – наличие энергоресурсов
Речь идет о газе, мазуте или угле. Пока же формируют баланс этих ресурсов, чтобы обеспечить запас на отопительный сезон.
И подытожил, что правительства местного самоуправления должны быть готовы к худшим сценариям, поскольку мы живем в условиях войны.
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Газовый кризис и Украина: коротко
- 18 августа газовые контракты в Европе снова превысили отметку в 2 500 долларов за тысячу кубометров. Это в 11 раз выше, чем газ обычно стоит в это время года. Причина – искусственно созданный россией газовый кризис.
- Европа стала на сторону Украины, когда россия коварно начала полномасштабную агрессию против нашего государства. За это путин решил наказать Европу и перекрыть ей газовый вентиль.
- Вице-премьер Ирина Верещук сообщила о том, что самая плохая ситуация с газоснабжением на временно оккупированных территориях Запорожской области. Это города Энергодар, Мелитополь, Бердянск и другие.