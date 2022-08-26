Отопительный сезон в Мелитополе под угрозой срыва, – мэр

В Мелитополе больше месяца нет газа. Потому отопительный сезон под угрозой срыва.

Почти сто процентов отопления связано с поставкой газа. Об этом сообщил мэр Иван Федоров 26 августа.

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Перспективы появления газа нет

Отопительный сезон в Мелитополе – под угрозой срыва. Больше месяца в городе нет газа, с которым связано 95% отопления,

– говорится в сообщении.

Поставку газа в Мелитополе вряд ли возобновят. Ведь в Бердянске она остановилась еще 3 месяца назад, а восстановить газ еще не брались. Слова оккупантов о строительстве газопровода из Бердянска – фейк.

Иван Федоров заметил, что до начала отопительного сезона осталось 2 месяца. Он призвал людей эвакуироваться из Мелитополя на подконтрольную Украине территорию при первой же возможности.

Что известно об отопительном сезоне в Запорожье

Глава Запорожской ОВА Александр Старух рассказал, что зима в городе и области будет тяжелая. Он призвал всех жителей запастись дровами и паллетами.

Он добавил, что нужно готовиться к традиционным методам отопления своей дачи, частных домов. Ведь инфраструктура часто страдает от ударов врага и в любой момент поставка газа или электричества может остановиться.

Старух посоветовал людям, которые живут в городах, ехать в села к родителям, заготавливать дрова, паллеты и прочее и готовиться к такой сложной зиме.

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