Стартует ли отопительный сезон на деоккупированных территориях: объяснение Харьковской ОВА

Эксперты обещают, что зима будет тяжелая. И если на свободных до контрнаступления территориях тепловое хозяйство технически подготовлено более чем на 70%, то на деоккупированных территориях ситуация гораздо хуже.

Как сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, это будет самый сложный отопительный сезон за все время независимости нашего государства. Однако власти принимают оперативные решения.

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Вызовы на деоккупированных территориях

По словам Синегубова, подготовка к отопительному сезону на контролируемых Украиной территориях идет по плану. Так, тепловое хозяйство Харьковской области технически подготовлено к зиме на 73,3%. Однако ситуация на только что деоккупированных территориях Харьковщины намного сложнее, ведь, кроме прочего, там необходимо возобновить поставки газа и электроэнергии.

В освобожденных населенных пунктах оценили состояние повреждения электросетей, газопроводов и магистральных газопроводов, принимаются оперативные решения. Дальше будут возводить коммуникации и восстанавливать критическую инфраструктуру. Это необходимо, чтобы у людей была электрика и газ в домах, ведь, как утверждает Синегубов, 90% отапливаются газом, даже частные домовладения.

Альтернативного источника отопления у людей нет, времени поставить его у людей нет, средств – ограниченное количество,

– подчеркнул председатель Харьковской ОВА.

Влияние россии на подготовку к отопительному сезону

Кроме того, на ситуацию в Харьковской области постоянно влияют оккупанты. Власти готовятся к тому, что из-за российских обстрелов она может измениться в любую минуту не только на деоккупированных территориях.

"Враг уже не раз бил именно ракетами по критической инфраструктуре. Поэтому спрогнозировать, как будет в дальнейшем, мы не можем. Сейчас мы делаем все возможное, чтобы тепло в домах было", – отметил Синегубов.

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На деоккупированные территории возвращается нормальная жизнь

На деоккупированных территориях оперативно восстанавливаются не только коммуникации, но и экономика. Во время вечернего обращения 13 сентября президент Украины сообщил, что на освобожденных территориях кое-где уже начали выдавать пенсии украинцам сразу за пять месяцев. Владимир Зеленский добавил, что выплаты от государства получат все пенсионеры на деоккупированных землях.

На освобожденных землях в Граково и Балаклее уже заработали передвижные отделения Укрпочты. Благодаря этому 13 сентября украинские пенсионеры уже смогли получить пенсию, которую Укрпочта продолжит выплачивать в течение следующих недель.

Кроме того, в Чугуеве и Балаклее возобновила работу и "Новая почта". Почтовая служба готовит перезапуск работы 14 отделений уже на этой неделе, а на следующей должны заработать еще 15 представительств на деоккупированных территориях Харьковщины. Ожидается, что к концу сентября "Новая почта" откроет всего 50 точек сервиса.

Также на деоккупированных территориях Харьковщины кое-где уже появилась украинская мобильная связь.

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