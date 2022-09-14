Як повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, це буде найскладніший опалювальний сезон за весь час незалежності нашої держави. Однак влада приймає оперативні рішення.

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Виклики на щойно деокупованих територіях

За словами Синєгубова, підготовка до опалювального сезону на територіях, що контролювалися Україною, іде за планом. Так, теплове господарство Харківської області технічно підготовлено до зими на 73,3%. Проте ситуація на щойно деокупованих територіях Харківщини набагато складніша, адже, окрім іншого, там необхідно відновити постачання газу та електроенергії.

У звільнених населених пунктах оцінили стан пошкодження електромереж, газогонів та магістральних газогонів, приймаються оперативні рішення. Далі будуть зводити комунікації та відновлювати критичну інфраструктуру. Це необхідно, щоб у людей була електрика та газ в оселях, адже, як стверджує Синєгубов, 90% опалюються газом, навіть приватні домоволодіння.

Альтернативного джерела опалення у людей немає, часу поставити його у людей немає, коштів – обмежена кількість,

– підкреслив голова Харківської ОВА.

Вплив росії на підготовку до опалювального сезону

Окрім того, на ситуацію на Харківщині постійно впливають окупанти. Влада готується до того, що через російські обстріли вона може змінитися в будь-яку хвилину не лише на деокупованих територіях.

"Ворог вже не один раз бив саме ракетами по критичній інфраструктурі. Тому спрогнозувати, як буде надалі, ми не можемо. Зараз ми робимо все можливе, щоб тепло в оселях було", – зазначив Синєгубов.

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На деокуповані території повертається нормальне життя

На деокупованих територіях оперативно відновлюються не лише комунікації, а й економіка. Під час вечірнього звернення 13 вересня президент України повідомив, що на звільнених територіях подекуди вже почали видавати пенсії українцям одразу за п'ять місяців. Володимир Зеленський додав, що виплати від держави отримають всі пенсіонери на деокупованих землях.

На звільнених землях у Граково та Балаклії уже запрацювали пересувні відділення Укрпошти. Завдяки цьому 13 вересня українські пенсіонери вже змогли отримати пенсію, яку Укрпошта продовжить виплачувати протягом наступних тижнів.

Окрім того, у Чугуєві та Балаклії відновила роботу і "Нова пошта". Наразі поштова служба готує перезапуск роботи 14 відділень уже цього тижня, а наступного мають запрацювати ще 15 представництв на деокупованих територіях Харківщини. Очікується, що до кінця вересня "Нова пошта" відкриє загалом 50 точок сервісу.

Також на деокупованих територіях Харківщини подекуди уже з'явився український мобільний зв'язок.

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