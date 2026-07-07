Риски отключений по-прежнему сохраняются: эксперт оценил состояние украинской энергетики

Украинская энергосистема переживает лето без длительных ограничений для бытовых и промышленных потребителей, однако ее устойчивость по-прежнему зависит от ряда факторов. Российские удары, непогода и изношенное оборудование могут вызывать локальные аварийные отключения в отдельных регионах.

Эксперт по энергетике Геннадий Рябцев в эфире 24 Канала оценил состояние энергетики и темпы подготовки к отопительному сезону 2026–2027 годов. По его словам, базовый сценарий остается оптимистичным, но то, удастся ли пережить зиму без серьезных проблем, будет зависеть от решений, которые необходимо принимать уже сейчас.

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Длительных отключений в базовом сценарии не ожидается

Основным сценарием на лето и начало отопительного сезона остается полное обеспечение электроэнергией бытовых и промышленных потребителей в любое время суток. Длительных ограничений не прогнозируется, однако это не означает, что локальных отключений удастся полностью избежать.

Базовый сценарий остается в силе. Он предусматривает отсутствие длительных отключений электроэнергии как для бытовых, так и для промышленных потребителей, а также полное обеспечение в любое время суток,

– пояснил Рябцев.

Главными рисками остаются российские удары, непогода и аварии на оборудовании, которое уже отработало свой ресурс. В случае реализации такого сценария без света могут временно оставаться отдельные потребители в наиболее пострадавших регионах, но это не будет означать системного дефицита по всей стране.

Недавние ливни и порывистый ветер уже привели к отключению электроэнергии в нескольких сотнях населенных пунктов. После завершения ремонтных работ подачу удается восстановить, поэтому такие случаи следует отличать от длительных плановых ограничений из-за нехватки мощности.

Риски сохраняются, но они могут проявиться лишь в отключении отдельных потребителей в наиболее пострадавших регионах. После ремонта электроснабжение им можно восстановить,

– подчеркнул эксперт по энергетике.

Пессимистические прогнозы также преследуют практическую цель – не дать властям затянуть подготовку к зиме.

Критическую инфраструктуру необходимо обеспечить автономным энергоснабжением

Подготовка к отопительному сезону 2026–2027 годов в регионах продвигается неравномерно. Ответственность за это нельзя возлагать только на центральные или местные власти, ведь каждый уровень управления должен выполнить свою часть работы.

В разных регионах работы идут по-разному. Здесь нельзя перекладывать ответственность ни на центр, ни на места, потому что каждый уровень управления должен нести свою долю ответственности,

– пояснил Рябцев.

Самая неотложная задача – оснастить все объекты критической инфраструктуры автономными источниками питания. Они должны работать независимо от централизованной сети и не полагаться на поставки дефицитного топлива, которое может оказаться недоступным в случае новых ударов или сбоев в логистике.

Такие установки нужны водоканалам, больницам, предприятиям связи и системам оповещения о воздушной тревоге. Завершить эту работу необходимо не зимой, а еще до начала отопительного сезона, желательно до середины октября.

Не к 1 декабря и не к 1 января следующего года, а к началу отопительного сезона все водоканалы, больницы, предприятия связи и системы оповещения должны быть обеспечены автономным энергоснабжением,

– подчеркнул эксперт по энергетике.

Параллельно регионы и города должны усиливать инженерную защиту ключевых объектов передачи и распределения электроэнергии. Речь идет как о пассивных укрытиях для оборудования, так и об активной защите, ведь без противоракет и других средств поражения вражеских целей обезопасить крупные энергетические объекты невозможно.

Российские удары остаются главным риском для энергосистемы

Отдельным направлением подготовки является создание резервов оборудования и материалов на государственном, местном и объектном уровнях. Для восстановления поврежденных ТЭС и ТЭЦ Украина может использовать списанное оборудование из европейских стран, которое там уже не эксплуатируется, но все еще пригодно для ремонта. Параллельно необходимо строить новые генерирующие мощности в рамках программы распределенной генерации.

Если тот или иной объект называют распределенной генерацией, его необходимо обязательно подключить к сети, чтобы он работал в едином технологическом процессе с объединенной энергосистемой Украины,

– пояснил Рябцев.

На реализацию всех мероприятий не хватает средств: дефицит Фонда поддержки энергетики Украины составляет не менее 650 миллионов евро. Однако имеющихся бюджетных ресурсов и помощи партнеров может хватить, если четко определить приоритеты и не распылять финансирование между большим количеством объектов.

Наиболее непредсказуемым фактором остается Россия. Недавняя атака, во время которой не удалось сбить баллистические ракеты и "Цирконы", показала, что без достаточного количества средств перехвата под угрозой остаются как предприятия оборонной промышленности, так и объекты топливно-энергетического комплекса.

В отсутствие средств поражения таких ракет вряд ли удастся серьезно защитить что-либо на территории Украины – от объектов ВПК до объектов топливно-энергетического комплекса,

– подчеркнул эксперт по энергетике.

Таким образом, базовый сценарий перехода между сезонами и начала отопительного сезона остается благоприятным, однако его реализация зависит не только от ремонтов и новой генерации. Решающими будут темпы подготовки, правильное распределение ресурсов и способность Украины усилить защиту от российских ракетных ударов.

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