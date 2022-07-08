Украинцам зимой "прикрутят" батареи: что нужно делать сегодня, чтобы не мерзнуть потом

На фоне войны россии против Украины зимой в квартирах украинцев может ощутимо похолодать. Кабмин планирует "прикрутить" батареи на 2 градуса.

Украинцам зимой "прикрутят" батареи

Это сделают с целью экономии газа. Рассказываем, к чему готовиться этой зимой и какие действия следует предпринять, чтобы не мерзнуть в своих домах.

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Итак, если зимой в квартире не должно быть ниже 18 градусов, а для угловых комнат – 20, то по новым правилам норму снизят до 16 и 18 градусов соответственно.

Эксперт в сфере ЖКХ Олег Попенко рассказывает, что это предлагают уже не в первый раз, но в этом году есть реальные основания для введения. По его словам, даже политики ЕС просят своих граждан снизить в отопительный сезон температуру в квартирах. Это нужно сделать для того, чтобы отказаться от российского газа и выразить поддержку Украине.

Кабмин тоже хочет пойти на такой шаг, и это поможет государству сэкономить десятки и сотни миллионов кубометров газа за отопительный сезон. К тому же когда цена кубометра стремительно растет как в Украине, так и в мире, такая экономия может позволить значительно сэкономить.

Что нужно сделать

Проблема таких нововведений состоит в том, что в прошлом году, даже при высоких нормативах, температура воздуха в некоторых квартирах едва достигала 18 градусов. Если снизить температуру теплоносителя, а ситуацию с домами оставить как есть, то в отдельных хрущевках температура может опуститься и до 14 градусов. Тогда начнется плесень и чрезмерное использование электроприборов.

Холодная зима всегда сопровождается увеличением потребления электроэнергии. В то же время электросети на это не рассчитаны, поэтому в результате замыкания, вспышки и пожары.

Поэтому уже сейчас в старых домах необходимо:

обратиться к управляющей компании для того, чтобы электрик обследовал состояние электропроводки в доме;

заменить, отрегулировать или утеплить окна;

при необходимости поменять стеклопакет, лучше сделать это сейчас, поскольку с наступлением холодов эти услуги подорожают;

заменить все окна в подъезде, утеплить входную дверь – это позволит сохранить температуру в доме.

Однако действительно повлиять на ситуацию может комплексная энергомодернизация. Для этого необходимо создать ОСМД, кроме того, придется подавать заявку на грант или брать льготный кредит.

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