Отопительный сезон: Шмыгаль рассказал о ценах и кто решает, когда батареи станут горячими
Источник:Денис Шмыгаль в телеграме
Денис Шмыгаль заявил, что готовность к отопительному сезону сейчас составляет более 80%. По его словам, все идет в соответствии с графиками.
Премьер-министр сообщил, что местные власти, как и в предыдущие годы, будет принимать решение, когда именно батареи станут горячими. Органы местного самоуправления теперь ответственны и за установление тарифов на тепло и воду.
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Денис Шмыгаль отметил, что правительство продолжит помогать местным руководителям и решит вопрос с компенсацией для теплокоммунэнерго.
"Нафтогаз" предлагает ТКЭ голубое топливо по 7,42 гривны за кубометр в пределах трехлетнего контракта. Такая цена позволяет местным руководителям не повышать цены на тепло для населения в этом отопительном сезоне. Мы за этим будем внимательно следить по каждому городу и региону,
– добавил глава правительства.
- По его словам, эта стоимость у 3 раза ниже, чем текущая на спотовых рынках.
Отопительный сезон в Украине
- В НАК "Нафтогаз Украины" говорят, что старт отопительного сезона в Украине находится под угрозой и может начаться не вовремя.
- Такая ситуация – из-за долгов в более чем 9 миллиардов гривен. В Центрэнерго заявили, что обстановка с запасами угля – критическая.
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