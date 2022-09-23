Украина планирует получить 2 миллиарда кубов газа от США: сколько надо на отопительный сезон

Скоро в Украине начнется отопительный сезон. Поэтому наша страна тщательно готовится к тяжелой зиме.

Так, Украина рассчитывает получить дополнительные 2 миллиарда кубов от США. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время брифинга.

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Сколько надо газа на отопительный сезон

По словам Шмыгаля, Украина к отопительному сезону планирует накопить до 15 млрд кубометров газа. На сегодняшний день в подземных хранилищах уже находится более 13,2 миллиарда кубометров газа. В то же время потребление уменьшилось вдвое по сравнению с периодом до войны.

Премьер-министр отметил, что до 1 октября будет накоплено между 14,5 – 15 миллиардами кубов в наших хранилищах. К тому же у нашей страны есть договоренность с Соединенными Штатами о предоставлении от американских добытчиков газа 2 миллиарда кубов в течение 4 квартала этого и первого квартала следующего года.

Кроме этого Украина ведет переговоры с северными странами, Норвегией и консорциумом стран, о предоставлении также физических объемов газа для нашей страны.

Шмыгаль добавил, что такие объемы достаточно, чтобы стабильно пройти отопительный сезон с точки зрения обеспечения газом. По его словам, эта зима будет тяжелейшая, поэтому нужно готовиться к самым сложным сценариям, связанным с военными рисками.

Напомним, что в этом году Украину ждет самая холодная зима за последние десятилетия. Температуру в помещениях установят на уровне 17 – 18 градусов, что примерно на 4 градуса ниже нормы.

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