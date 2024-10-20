Отопительный сезон в Украине: какой будет температура воздуха в ближайшие дни

Температура воздуха в Украине в ближайшие дни будет снижаться. Это вызвано тем, что на нашу территорию поступил антициклон.

Пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха рассказала в эфире Media Center Ukraine, что во время антициклона циркуляция воздуха происходит так, что холодная воздушная масса поступает из северных широт.

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Именно поэтому в большинстве регионов Украины температура воздуха ощутимо снизилась и заморозки ночью.

Какой будет погода в Украине в ближайшие дни

Начиная с третьей декады октября, по крайней мере с 22 октября, температура воздуха может повыситься. Изменения будут не очень ощутимыми, однако ночных заморозков не будет или будут только на поверхности почвы и достаточно локально.

Ожидается, что ночью будет 2 – 8 градусов тепла, днем – 11 – 16 в течение дня. Погода может измениться только с конца октября.

Если говорить в разрезе отопительного сезона, то ожидается, что для включения отопления должна быть среднесуточная температура 8 градусов в течение 3 дней и более и в дальнейшем с тенденцией к снижению или удержанию,

– заявила Наталья Птуха.

Она пояснила, что по состоянию на 18 октября среднесуточная температура, например, для Киевщины, составляет 8 или даже ниже градусов тепла, однако в дальнейшем есть тенденция к повышению. Поэтому в дальнейшем среднесуточная температура будет в пределах 9 градусов тепла.

Поэтому сейчас начало отопительного сезона зависит от власти или люди решают индивидуально, включать ли отопление.