Речниця Українського гідрометеорологічного центру Наталія Птуха розповіла в ефірі Media Center Ukraine, що під час антициклону циркуляція повітря відбувається так, що холодна повітряна маса надходить з північних широт.

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Саме тому в більшості регіонів України температура повітря відчутно знизилась та заморозки вночі.

Якою буде погода в Україні найближчими днями

Починаючи з третьої декади жовтня, принаймні з 22 жовтня, температура повітря може підвищитись. Зміни будуть не дуже відчутними, проте нічних заморозків не буде або будуть тільки на поверхні ґрунту та досить локально.

Очікують, що вночі буде 2 – 8 градусів тепла, вдень – 11 – 16 протягом дня. Погода може змінитись аж з кінця жовтня.

Якщо говорити в розрізі опалювального сезону, то очікується, що для увімкнення опалення має бути середньодобова температура 8 градусів впродовж 3 днів та більше і надалі з тенденцією до зниження або утримання,

– заявила Наталія Птуха.

Вона пояснила, що станом на 18 жовтня середньодобова температура, наприклад, для Київщини, становить 8 або навіть нижче градусів тепла, проте надалі є тенденція до підвищення. Тож надалі середньодобова температура буде в межах 9 градусів тепла.

Тож наразі початок опалювального сезону залежить від влади або люди вирішують індивідуально, чи вмикати опалення.