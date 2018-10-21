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      Отопительный сезон начался в Киеве с неприятности: красноречивое видео

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      В Святошинском районе Киева после восстановления горячего водоснабжения образовался гейзер
      В Святошинском районе Киева после восстановления горячего водоснабжения образовался гейзер / Скриншот с видео

      Днем 21 октября в Святошинском районе Киева на улице Наумова в результате прорыва трубопровода горячего водоснабжения образовался мощный гейзер.

      Ранее 24 канал сообщал, что в Киеве отопление начали подавать и в квартиры в жилых домах, правда, в некоторых районах коммунальщики зафиксировали значительные повреждения, поэтому им пришлось все чинить в усиленном режиме.

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      Как в итоге выяснилось, или где-то недосмотрели работники, или где-то недоремонтировали. В частности, в Святошинском районе образовался мощный гейзер горячей воды.

      Соответствующий ролик на своей странице в Facebook опубликовал ресурс dtp.kiev.ua.

      Как отмечается в заметке, прорыв произошел на улице Наумова в Святошинском районе, а в результате утечки большого количества воды образовался грязевой источник.

      "Бесплатно вымыта одна машина, в том числе внутри", – иронично отмечают авторы о последствиях прорыва.

      Также видео инцидента опубликовало сообщество "Киев оперативный". 

      К слову, недавно жители улицы Якуба Коласа предложили переименовать ее в улицу Свидетелей горячей воды. Такое ироническое название они придумали по причине отсутствия горячей воды в их домах еще с весны.

      Теги: Новости Украины Аварии и ДТП Новости Киева коммунальные услуги отопительный сезон
      Источник: 24 Канал
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      Новости за 21 октября
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