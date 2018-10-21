Отопительный сезон начался в Киеве с неприятности: красноречивое видео

Днем 21 октября в Святошинском районе Киева на улице Наумова в результате прорыва трубопровода горячего водоснабжения образовался мощный гейзер.

Ранее 24 канал сообщал, что в Киеве отопление начали подавать и в квартиры в жилых домах, правда, в некоторых районах коммунальщики зафиксировали значительные повреждения, поэтому им пришлось все чинить в усиленном режиме.

Читайте также: "Акция от водоканала": в Киеве сквозь асфальт прорвался фонтан

Как в итоге выяснилось, или где-то недосмотрели работники, или где-то недоремонтировали. В частности, в Святошинском районе образовался мощный гейзер горячей воды.

Соответствующий ролик на своей странице в Facebook опубликовал ресурс dtp.kiev.ua.

Как отмечается в заметке, прорыв произошел на улице Наумова в Святошинском районе, а в результате утечки большого количества воды образовался грязевой источник.

"Бесплатно вымыта одна машина, в том числе внутри", – иронично отмечают авторы о последствиях прорыва.

Также видео инцидента опубликовало сообщество "Киев оперативный".

К слову, недавно жители улицы Якуба Коласа предложили переименовать ее в улицу Свидетелей горячей воды. Такое ироническое название они придумали по причине отсутствия горячей воды в их домах еще с весны.