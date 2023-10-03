Отопительный сезон и защита энергетики от ударов: Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский 3 октября записал свое традиционное вечернее обращение к украинцам. В нем он рассказал о деталях своего визита на передовую в Харьковскую область.

В частности, президент посетил наших защитников на позициях и встретился с местными властями области. Кроме того, он дал новые поручения, чтобы лучше пережить холодное время в области.

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Зеленский рассказал о поездке на передовую

Президент отметил, что этот день он провел в Харьковской области. В частности, он посетил Купянское и Лиманское направления, а затем город Харьков, а также встретился с нашими воинами, боевыми бригадами и командующими.

Посетил с командой расположение 103-й отдельной бригады ТрО, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 15-й мобильного пограничного отряда "Стальная граница". Имел сегодня возможность пообщаться с воинами из других наших бригад,

– подчеркнул он.

У Зеленского также был предметный разговор с комбатами. Они говорили о конкретных потребностях подразделений, оружии и обеспечении, комплектовании бригад.

"Есть вещи, которые должны быть сделаны, в частности, чтобы у наших бригад было больше мотивации, больше боевых возможностей", – сказал глава государства.

Он также наградил отличившихся на фронте солдат, сержантов, офицеров. Также награды получили и наши боевые медики.

Зеленский поблагодарил всех за защиту Украины и за уверенность в нашем государстве. Он также пообещал беречь все их шевроны и коины.

Обращение Зеленского за 3 октября: смотрите видео

Президент рассказал о подготовке Харьковской области к зиме

Зеленский также рассказал, что провел в этот день и отдельные продолжительные совещания со всеми, кто отвечает за оборону и социально-экономическую ситуацию в Харькове и области. В частности, они обсудили многие вопросы, важные для региона. Особенно перед зимой и учитывая постоянный российский террор против Харькова, области и попытки оккупантов усилить штурмы наших позиций.

Заслушал доклад генерала Сырского, также руководителя областной Службы безопасности Украины, Национальной полиции – подробные доклады по защите Харьковского региона,

– подчеркнул он.

К тому же он обсудил с харьковскими должностными лицами, а также с министром энергетики, главами "Укрэнерго" и "Нафтогаза" защиту от российских обстрелов, энергообеспечение городов и сел Харьковской области, а также защиту энергообъектов.

"Чрезвычайно важно, что Харьков, несмотря ни на что, не просто держится, а помогает держать крепким весь наш Восток. Гордый и светлый город, который всегда будет местом силы для Украины и для всей Европы", – сказал Зеленский.

Президент также поручил подготовиться к отопительному сезону, в частности, в вопросах восстановления и физической защиты энергообъектов от российских ударов. После этого глава государства ожидает подробный отчет от чиновников, кроме того, он поручил отдельные пункты нашим военным.

Напоследок Зеленский отметил, что в эти недели украинские власти будут активно работать с партнерами, чтобы оружия и снарядов, в частности ПВО, у наших воинов было больше. Он также поблагодарил всех, кто помогает Украине, и отдал честь всем тем, кто защищает наше государство и людей.