Зокрема, президент відвідав наших захисників на позиціях та зустрівся з місцевою владою області. Крім того, він дав нові доручення, щоб краще пережити холодну пору в області.

До теми Зеленський зустрівся з українськими воїнами на одному із найгарячіших напрямків фронту

Зеленський розповів про поїздку на передову

Президент наголосив, що цей день він провів у Харківській області. Зокрема, він відвідав Куп'янський та Лиманський напрямки, а потім місто Харків, а також зустрівся з нашими воїнами, бойовими бригадами та командувачами.

Відвідав із командою розташування 103 окремої бригади ТрО, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша, 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади, 15 мобільного прикордонного загону "Сталевий кордон". Мав сьогодні можливість поспілкуватися з воїнами також з інших наших бригад,

– підкреслив він.

Зеленський також мав предметну розмову з комбатами. Вони говорили про конкретні потреби підрозділів, зброю та забезпечення, комплектування бригад.

"Є речі, які мають бути зроблені, зокрема, щоб наші бригади мали більше мотивації, більше бойових можливостей", – сказав глава держави.

Він також нагородив солдатів, сержантів, офіцерів, які відзначилися на фронті. Також нагороди отримали й наші бойові медики.

Зеленський подякував їм усім за захист України й за впевненість у нашій державі. Він також пообіцяв берегти всі їхні шеврони та коїни.

Звернення Зеленського за 3 жовтня: дивіться відео

Президент розповів про підготовку Харківської області до зими

Зеленський також розповів, що провів цього дня й окремі тривалі наради з усіма, хто відповідає за оборону та соціально-економічну ситуацію в Харкові та області. Зокрема, вони обговорили багато питань, які важливі для регіону. Особливо перед зимою та з огляду на постійний російський терор проти Харкова, області та намагання окупантів посилити штурми наших позицій.

Заслухав доповідь генерала Сирського, також очільника обласної Служби безпеки України, Національної поліції – ґрунтовні доповіді щодо захисту Харківського регіону,

– наголосив він.

До того ж він обговорив з харківськими посадовцями, а також міністром енергетики, головами "Укренерго" та "Нафтогазу" захист від російських обстрілів, енергозабезпечення міст і сіл Харківської області, а також захист енергооб'єктів.

"Надзвичайно важливо, що Харків попри все не просто тримається, а допомагає тримати міцним увесь наш Схід. Горде й світле місто, яке завжди буде місцем сили для України та для всієї Європи", – сказав Зеленський.

Президент також доручив підготуватися до опалювального сезону, зокрема, щодо відбудови й фізичного захисту енергооб'єктів від російських ударів. Після цього глава держави очікує детальний звіт від урядовців, крім цього, він доручив окремі пункти нашим військовим.

Наостанок Зеленський зазначив, що цими тижнями українська влада буде активно працювати з партнерами, щоб зброї та снарядів, зокрема, ППО у наших воїнів було більше. Він також подякував усім, хто допомагає Україні й прославив всіх тих, хто захищає нашу державу й людей.