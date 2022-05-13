"Отправили 1500 человек – осталось 30": сепаратистка в истерике из-за ситуации на фронте

Женщина эмоционально жалуется, что украинские военные крепко засели в Марьинке, и их там вообще невозможно выбить. При штурме сепаратисты лишились почти всего подразделения.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины перехватило интересный разговор двух сепаратистов: женщина, вероятно, живет на временно оккупированных территориях вблизи линии разграничения; а мужчина – воюет за боевиков из Донецка. Они поделились очень интересными новостями с фронта.

Важно К концу года большинство битв с Россией завершатся – Буданов о том, когда ждать перелома

Погибли почти все

Женщину раздражает, что оккупанты обустроили позиции вблизи ее дома и ведут активные обстрелы. А потом сразу убегают.

Эти сутки неправильно делают. Когда по нас начинают бить, они должны стрелять в ответ. Но наши (боевики – 24 канал) стоят и стреляют целый день, затем развернулись и скрылись. А ответ летит нам, – рассказывает сепаратистка.

Женщина видела позиции украинских военных в Марьинке и утверждает, что там просто невозможно что-нибудь сделать. На всех местах установлено значительное количество бетонных плит. Они защищают от многих снарядов.

Ситуация с Марьинкой особенно разозлила сепаратистку. Она узнала, что на штурм города оккупанты нагнали 1500 боевиков. Атака была "настолько успешной", что только 30 человек смогли вообще вернуться. Все остальные – погибли.

Сепаратистка невероятно зла на предводителя боевиков Дениса Пушилина. Он якобы отказался от помощи оккупантов во время штурма Марьинки.

"Говорила с кумой Алиной несколько дней назад. Отправили, около 1500 человек. Вернулось 30 человек. Все, с кем я там была знакома, их уже нет. У Алины муж без двух ног остался. А у них трое детей" , – отметила сепаратистка.

Мужу тоже не нравится ситуация, которая на фронте. Он жалуется, что местные люди "прячутся" в России и не хотят приезжать воевать.

Интересный разговор двух сепаратистов: смотрите видео

Напомним, недавно президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина никогда не признает автономию Донбасса. Россия просто уничтожила регион, а теперь пытается как-нибудь оправдать свои действия.

Достойно вашего внимания – Россию заставят выплатить контрибуции Украине: смотрите видео