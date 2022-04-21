Отправился в ад к "Мотороле": ВСУ ликвидировали "Водяного", главаря боевиков "Спарты"

Вооруженные Силы Украины продолжают уничтожать наемников Кремля, пришедших с войной на территорию Украины. Вчера, 20 апреля, стало известно, что украинские бойцы ликвидировали одного из командиров батальона боевиков "ДНР" "Спарта" Сергея Аграновича.

Такую информацию сообщили в телеграмах канала Вооруженных Сил Украины. Командира Сергея Аграновича с позывным "Водяным", убили в боях за Авдеевку.

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Сергей Агранович ликвидирован / фото "Миротворец"

У орков снова потери. В боях за Авдеевку был убит командир второй роты батальона "Спарта" Сергей Агранович, известный под позывным "Водяной",

– сообщили в ВСУ.

Наемники Кремля / фото "Миротворец"

Военный РФ является фигурантом организации "Миротворец". Там отметили, что в Спарте Агранович был командиром группы быстрого реагирования. Он проживал в городе Константиновка Донецкой области.

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